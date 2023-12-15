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Россию лишили членства в Дунайской комиссии по судоходству — МИД

15 декабря 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россию лишили членства в Дунайской комиссии по судоходству — МИД
Порт на Дунае. Фото: Tudor Stanica
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Дунайская комиссия по судоходству прекратила членство Российской Федерации в организации. Такое решение приняли после продолжительных ударов ракетами и беспилотниками по Нижнему Дунаю.

Об этом на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Россия должна выйти из состава организации до 29 февраля 2024 года. В противном случае члены организации не будут признавать свои обязательства перед страной-агрессором согласно учредительной Белградской конвенции.

"Это решение является надлежащим ответом на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае. Оно также основывается на предварительном решении Комиссии, принятом 17 марта 2022 года, об отклонении полномочий россиян, запрете россиянам участвовать во всех заседаниях и увольнении россиян из Секретариата", — сказал Кулеба.

Пост о. Фото: скриншот

Работа портов Дунайского кластера

Напомним, во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Также мы писали, что с начала 2023 Дунайские порты Украины перевалили почти 30 миллионов тонн грузов. Для увеличения этих показателей планируется открытие навигации судов по Сулинскому каналу ночью.

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