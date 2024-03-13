Ротація депутатів в Одеській міськраді — хто займе вільні місця

Засідання міської ради. Фото: Одеська міська рада

Територіальна вибіркова комісія зареєструвала нових депутатів Одеської міської ради. Місця тих, хто склав повноваження, займуть їхні однопартійці.

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту Одеської міської ради.

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Заміна депутатів у міськраді

За рішенням Одеської міської ради на посади депутатів будуть назначені Андрій Шарашидзе від "Слуги народу" та Марина Бойко від "ЄС". На наступній сесії вони складуть присягу депутатів та офіційно займуть свої місця в сесійному залі.

Шарашидзе і Бойко замінять місця своїх однопартійців, які в листопаді 2023 року вирішили скласии мандати. Йдеться про Олену Коробкову, яка була членом партії "Слуга народу" і Вадима Терещука, обранником від "ЄС" .

Що відомо про нових обранців

Зазначимо, що Марина Бойко стане наймолодшою депутаткою VIII скликання Одеської міськради, адже нещодавно їй виповнилося 24 роки. Відомо, що вона є очільницею молодіжної організації "Солідарна молодь". Також Бойко — заступниця керівника секретаріату обласної партійної організації.

Андрій Шарашидзе — підприємець, займається виробництвом і продажем сиру. Однак у Службі держбезпеки Грузії зробили заяву, що нібито Шарашидзе є організатором перевезень з Одеси в Грузію вибухівки. Грузинські спецслужби запевняють, що цю вибухівку начебто мали переправити в Росію для організації диверсій. Шарашидзе заперечує свою причетність.

Нагадаємо, що дві депутатки Одеської обласної ради у березні цього року вирішили достроково звільнитися зі своїх посад. Одна депутатка була представницею від "Партії Шарія", інша — обрана від партії "Опозиційна платформа — За життя".

Також ми писали, що наприкінці лютого четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія".