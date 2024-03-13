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Ротация депутатов в Одесском горсовете — кто займет свободные места

13 марта 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ротация депутатов в Одесском горсовете — кто займет свободные места
Заседание городского совета. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Территориальная выборочная комиссия зарегистрировала новых депутатов Одесского городского совета. Места сдавших полномочия займут их однопартийцы.

Об этом Новинии.LIVE узнали с сайта Одесского городского совета.

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По решению Одесского городского совета на должности депутатов будут назначены Андрей Шарашидзе от "Слуги народа" и Марина Бойко от "ЕС". На следующей сессии они примут присягу депутатов и официально займут свои места в сессионном зале.

Шарашидзе и Бойко заменят места своих однопартийцев, которые в ноябре 2023 года решили сложить мандаты. Речь идет об Елене Коробковой, которая была членом партии "Слуга народа" и Вадима Терещука, избранником от "ЕС".

Что известно о новых избранниках

Отметим, что Марина Бойко станет самой молодой депутатом VIII созыва Одесского горсовета, ведь недавно ей исполнилось 24 года. Известно, что она является главой молодежной организации "Солидарная молодежь". Также Бойко — заместитель руководителя секретариата областной партийной организации.

Андрей Шарашидзе — предприниматель, занимается производством и продажей сыра. Однако в Службе ГБ Грузии сделали заявление, что якобы Шарашидзе является организатором перевозок из Одессы в Грузию взрывчатки. Грузинские спецслужбы уверяют, что эту взрывчатку вроде бы должны были переправить в Россию для организации диверсий. Шарашидзе отрицает свою причастность.

Напомним, что две депутатки Одесского областного совета в марте этого года решили досрочно уволиться со своих должностей. Одна депутатка была представительницей от "Партии Шария", другая — избрана от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Также мы писали, что в конце февраля четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".

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