Розбив чуже авто та втік: на Одещині чоловік постане перед судом

Перевернуте авто в наслідок ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області

В місті Березівщина, 24-річний молодик, знаходячись у нетверезому стані, сів за кермо автомобіля, який належав його знайомому. Виїхавши за подвір'я, водій втратив керування та з'їхав з дороги, допустивши перекидання автомобіля.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За даними поліції, 24-річний житель Березівщини вирішив підвезти свою дівчину додому на автомобілі Renault Espase, який належав його другові і тимчасово знаходився в його дворі.

Молодому чоловікові вдалося запустити автомобіль, оскільки він не був закритим, а ключ знаходився у замку запалювання. Однак, виїхавши за межі подвір'я, водій втратив контроль над автомобілем і з'їхав з дороги, що призвело до перекидання транспортного засобу. На щастя, ні водій, ні його пасажирка не постраждали, але автомобіль зазнав значних пошкоджень.

Вартість завданої шкоди, визначена експертами, становить 125 тисяч гривень. Після аварії правопорушник втік з місця події інциденту, але інформація про цей інцидент стала відома очевидцям.

Після ретельного розслідування поліція повідомила молодому чоловікові про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, що передбачено статтею 289 Кримінального кодексу України. Крім того, були складені адміністративні матеріали стосовно порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортного засобу (стаття 124 КУпАП), керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, вчиненого повторно протягом року (стаття 130 КУпАП) і залишення місця ДТП (стаття 122-4 КУпАП).

Відповідно до Кримінального кодексу України, за кримінальне правопорушення молодику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Що стосується адміністративного порушення, він може бути оштрафований сумою до 34 000 гривень або позбавлений права керування транспортними засобами на три роки, а також відбути адміністративний арешт строком до п'ятнадцяти діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.