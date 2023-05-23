Разбил чужое авто и скрылся: в Одесской области мужчина предстанет перед судом

Перевернутое авто в результате ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области

В городе Березовщина, 24-летний молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля, принадлежавшего его знакомому. Выехав во двор, водитель потерял управление и съехал с дороги, допустив опрокидывание автомобиля.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По данным полиции, 24-летний житель Березовщины решил подвезти свою девушку домой на автомобиле Renault Espase, принадлежавшем его другу и временно находившемуся в его дворе.

Молодому человеку удалось запустить автомобиль, поскольку он не был закрыт, а ключ находился в замке зажигания. Однако выехав за пределы двора, водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги, что привело к опрокидыванию транспортного средства. К счастью, ни водитель, ни его пассажирка не пострадали, но автомобиль получил значительные повреждения.

Стоимость причиненного ущерба, определенная экспертами, составляет 125 тысяч гривен. После аварии правонарушитель скрылся с места происшествия инцидента, но информация об этом инциденте стала известна очевидцам.

После тщательного расследования полиция сообщила молодому человеку о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, что предусмотрено статьей 289 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, были составлены административные материалы относительно нарушения правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортного средства (статья 124 КУоАП), управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенном повторно в течение года (статья 130 КУоАП) и оставлению места ДТП (статья 122-4 КУоАП).

Согласно Уголовному кодексу Украины, за уголовное правонарушение молодому человеку грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В отношении административного нарушения он может быть оштрафован суммой до 34 000 гривен или лишен права управления транспортными средствами на три года, а также отбыть административный арест сроком до пятнадцати суток с лишением права управления транспортными средствами на три года.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгороде-Днестровском, 23-летняя водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.