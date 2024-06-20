На Миколаївшині у школі розтратили майже пів мільйона гривень: деталі

Вчителька у школі. Ілюстративне фото: Freepik

Колишня виконуюча обов'язки директора однієї зі шкіл Миколаївщини розтратила майже пів мільйона гривень на "премії" свої працівникам. Жінці загрожує позбавлення волі — вона може провести за ґратами до восьми років.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Слідство встановило, що ексдиректорка Очаківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів внесла неправдиву інформацію до наказу про преміювання. Так, вона виписала грошову винагороду для обраних працівників, сума якої перевищувала на 900% премії решти персоналу закладу. Усього ексдиректорка розтратила понад 450 тисяч гривень.

Яке покарання

Жінці оголосили про підозри у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та розтрати чужого майна, вчиненої у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади до трьох років.

Випадки розтрати бюджету

Ми писали, що в Одесі викрили службову особу Одеського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), яка залучила до криміналу свого колегу та приватну підприємицю. Спільникам вдалось привласнити понад 300 тисяч гривень з державного бюджету.

Також ми повідомляли, що прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього гендиректора одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради. Чоловіка звинувачують у розтраті коштів закладу.