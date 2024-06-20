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Раздала премии почти на 500 тысяч гривен — в Николаевской области будут судить экс-директора школы

20 июня 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Николаевщине в школе растратили почти полмиллиона гривен: детали
Учительница в школе. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Бывшая исполняющая обязанности директора одной из школ Николаевщины растратила почти полмиллиона гривен на "премии" своих работников. Женщине грозит лишение свободы — она может провести за решеткой до восьми лет.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Следствие установило, что экс-директриса Очаковской общеобразовательной санаторной школы-интерната I-III ступеней внесла ложную информацию в приказ о премировании. Так, она выписала денежное вознаграждение для избранных работников, сумма которого превышала на 900% премии остального персонала заведения. Всего экс-директриса растратила более 450 тысяч гривен.

Какое наказание

Женщине объявили о подозрениях во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и растрате чужого имущества, совершенном в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Ей грозит до восьми лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Случаи растраты бюджета

Мы писали, что в Одессе разоблачили должностницу Одесского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ), которая привлекла к криминалу своего коллегу и частную предпринимательницу. Сообщникам удалось присвоить более 300 тысяч гривен из государственного бюджета.

Также мы сообщали, что прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета. Мужчину обвиняют в растрате средств заведения.

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