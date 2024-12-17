У одеської судді знайшли шикарне житло у Дубаї

Суддя Алла Маломуж. Фото: скриншот

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж з початку повномасштабної війни живе в елітній квартирі за кордоном. При цьому вона продовжує отримувати зарплату в Одесі.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Слідство.Інфо".

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З басейном і тенісним кортом

За даними журналістів, суддя орендує квартиру площею 117 кв. м у чотирнадцятиповерховій новобудові Orin Building. У житлі є хол і дві спальні, а у будинку — приватний басейн, тенісний корт, зона барбекю та цілодобова охорона. Вартість оренди становить приблизно 675,5 тис. грн на рік. Втім, у своїй декларації Алла Маломуж цю інформацію не вказала.

Зарплата в Україні

Розслідувачі встановили, що з початку повномасштабної війни суддя не з'являлася на роботі, адже перебувала у численних відпустках, зокрема оплачуваних. У 2023 році Алла Маломуж заробила 725,3 тис. грн у суді й отримала 47 тис. грн аліментів на дитину.

При цьому, у коментарі "Слідство.Інфо" суддя заперечила оренду квартири у Дубаї й заявила, що заслуговує на пам'ятник.

"Такої судді, як я, я вам з рукою на серце скажу, що не було і, мабуть, не буде. За своє життя я не взяла жодного хабаря. Я чинила судочинство лише у відповідності до законодавства. Таку суддю, як я, треба було б висвітлити і поставити на п’єдестал", — цитує видання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про голову райсуду на Одещині, у якого немає ані квартири, ані автомобіля. Також ми писали, що новопризначена голова Болградського суду під час війни купила будинок за 3 млн грн.