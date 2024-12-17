У одесской судьи нашли шикарное жилье в Дубае

Судья Алла Маломуж. Фото: скриншот

Судья Киевского районного суда Одессы Алла Маломуж с начала полномасштабной войны живет в элитной квартире за границей. При этом она продолжает получать зарплату в Одессе.

Об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо".

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С бассейном и теннисным кортом

По данным журналистов, судья арендует квартиру площадью 117 кв. м в четырнадцатиэтажной новостройке Orin Building. В доме есть холл и две спальни, а в доме — частный бассейн, теннисный корт, зона барбекю и круглосуточная охрана. Стоимость аренды составляет около 675,5 тыс. грн в год. Впрочем, в своей декларации Алла Маломуж эту информацию не указала.

Зарплата в Украине

Расследователи установили, что с начала полномасштабной войны судья не появлялась на работе, ведь находилась в многочисленных отпусках, в том числе оплачиваемых. В 2023 году Алла Маломуж заработала 725,3 тыс. грн.

При этом, в комментарии "Слідство.Інфо" судья отрицала аренду квартиры в Дубае и заявила, что заслуживает памятника.

"Такой судьи, как я, я вам с рукой на сердце скажу, что не было и, пожалуй, не будет. За свою жизнь я не взяла ни одной взятки. Я делала судопроизводство только в соответствии с законодательством. Такую судью, как я, надо было бы осветить и поставить на пьедестал", — цитирует издание.

Напомним, ранее мы сообщали о главе райсуда в Одесской области, у которого нет ни квартиры, ни автомобиля. Также мы писали, что новоназначенная глава Болградского суда во время войны купила дом за 3 млн грн.