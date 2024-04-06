Розкішні машини на дружині та родичах — що задекларував голова Одеської райдержадміністрації

Олександр Гринчак. Фото: odrda.od.gov.ua

Голова Одеської районної державної адміністрації Олександр Гринчак оприлюднив декларацію за 2023 рік. Посадовиць показав розкішні автівки, які знаходяться у власності його родичів та дружини, також у нього є чималі грошові збереження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Автомобілі Олександра Гринчака та його сім’ї

За даними декларації, дружина Гринчака, Тетяна Гринчак, є власницею Porsche Cayenne 2023 року, яке коштувало майже в 4,5 млн грн. Олександр Гринчак вказав право користування автомобілем Toyota Camry 2023 року, що належить його рідному братові Вадиму та вартує майже 1,65 млн грн. Крім цього, він також користується татовим автомобілем LEXUS LX 570 2021 за 1,6 млн грн.

Грошові збереження сім’ї Гринчак

Зазначимо, що Олександра Гринчака призначили головою Одеської районної військової адміністрації у вересні 2023 року. За чотири місяці на посаді він заробив 212 тис. грн. До цього Гринчак обіймав менеджерську посаду в компанії "Енергоатом", за яку заробив майже 650 тис. грн з початку року до вересня 2023 року. Крім того, він отримав пенсію у розмірі 250 тис. грн. За даними декларації, у кінці 2023 року Олександр Гринчак мав 1 000 000 грн готівкою та 20 тис. грн на банківських рахунках, а його дружина мала 10 тис. доларів готівкою та 2,5 тис. грн на рахунках.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Очільник показав значний дохід від різних джерел та відсутність нового майна торік. Також мер залишився без багатого вітчима.