Роскошные машины на жене и родственниках — что задекларировал глава Одесской райгосадминистрации

Александр Гринчак. Фото: odrda.od.gov.ua

Глава Одесской районной государственной администрации Александр Гринчак обнародовал декларацию за 2023 год. Чиновницам показал роскошные автомобили, которые находятся в собственности его родственников и жены, также у него есть немалые денежные сбережения.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Автомобили Александра Гринчака и его семьи

По данным декларации, жена Гринчака, Татьяна Гринчак, является владелицей Porsche Cayenne 2023 года, которое обошлось почти в 4,5 млн грн. Александр Гринчак указал право пользования автомобилем Toyota Camry 2023 года, принадлежащего его родному брату Вадиму и стоит около 1,65 млн грн. Кроме этого, он также пользуется папиным автомобилем LEXUS LX 570 2021 года за 1,6 млн грн.

Денежные хранения семьи Гринчак

Отметим, что Александра Гринчака назначили главой Одесской районной военной администрации в сентябре 2023 года. За четыре месяца в должности он заработал 212 тыс. грн. До этого Гринчак занимал менеджерскую должность в компании "Энергоатом", за которую заработал почти 650 тыс. грн с начала года до сентября 2023 года. Кроме того, он получил пенсию в 250 тыс. грн. По данным декларации, в конце 2023 года Александр Гринчак имел 1 млн грн наличными и 20 тыс. грн на банковских счетах, а его жена имела 10 тыс. долларов наличными и 2,5 тыс. грн на счетах.

Напомним, городской голова Одессы Геннадий Труханов обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Глава показал значительный доход от разных источников и отсутствие нового имущества в прошлом году. Также мэр остался без богатого отчима.