В Одесі відзначили Розколяду, фото

Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі
На одеському пляжі Ланжерон сьогодні, 6 січня, співали колядки та спалювали дідух. За словами організаторів і учасників, саме так в Україні традиційно завершували цикл зимових свят.
За дійством спостерігали й кореспонденти Новини.LIVE.
Відродження традицій
"Розколяду" на Ланжероні влаштували люди, які ще донедавна навіть не були знайомі один з одним. Ентузіасти відродження національних традицій відгукнулися на заклик в інтернеті. Хтось приніс народний костюм, хтось — слова старовинних пісень, а вже на Маланку учасники новоствореного етно-гурту вийшли щедрувати на вулиці.
"Відгукнулися ті, хто хоче підтримувати наші традиції, відновлювати їх і продовжувати. Всіх зібрала єдина мета — показати, що Одеса це Україна", — розповідає організаторка свята Оксана Шубінок.
Завершення циклу
Організатори стверджують, що Водохреща або Йордань закінчує різдвяно-новорічні свята. Саме тому цього дня спалюють давній символ родючості.
"На Йордань закінчуються зимові свята. Ми спалюємо дідух, якого ставили на Святвечір завжди в Україні традиційно. Це як закінчення певного циклу", — говорить учасниця свята Марічка.
Кожен з учасників розуміє обряд по-своему. Для когось це спалення всього лихого, що лишилося у минулому році. А для когось, навпаки, символ внутрішнього вогню, що палає у душі.
Гроші ЗСУ
Крім пісень і ритуалів організатори "Розколяди" влаштували на пляжі ще й міні-ярмарок. Тут можна було поласувати кутею та тертим пирогом, а також придбати листівки та підсвічники. Всі зібрані гроші передадуть 137-й та 109-й бригадам ЗСУ.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі відзначили Водохрещу. Сміливці зібралися на узбережжі, щоб пірнути у крижану воду Чорного моря й "змити з себе гріхи". А одеські моржі влаштували традиційний заплив з прапорами.
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