В Одесі відзначили Розколяду, фото

На Ланжероні святкують Розколяду. Фото: Новини.LIVE

На одеському пляжі Ланжерон сьогодні, 6 січня, співали колядки та спалювали дідух. За словами організаторів і учасників, саме так в Україні традиційно завершували цикл зимових свят.

За дійством спостерігали й кореспонденти Новини.LIVE.

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Відродження традицій

"Розколяду" на Ланжероні влаштували люди, які ще донедавна навіть не були знайомі один з одним. Ентузіасти відродження національних традицій відгукнулися на заклик в інтернеті. Хтось приніс народний костюм, хтось — слова старовинних пісень, а вже на Маланку учасники новоствореного етно-гурту вийшли щедрувати на вулиці.

На Ланжероні святкують Розколяду. Фото: Новини.LIVE

"Відгукнулися ті, хто хоче підтримувати наші традиції, відновлювати їх і продовжувати. Всіх зібрала єдина мета — показати, що Одеса це Україна", — розповідає організаторка свята Оксана Шубінок.

Організаторка Оксана Шубінок. Фото: Новини.LIVE

Завершення циклу

Організатори стверджують, що Водохреща або Йордань закінчує різдвяно-новорічні свята. Саме тому цього дня спалюють давній символ родючості.

На Ланжероні святкують Розколяду. Фото: Новини.LIVE

"На Йордань закінчуються зимові свята. Ми спалюємо дідух, якого ставили на Святвечір завжди в Україні традиційно. Це як закінчення певного циклу", — говорить учасниця свята Марічка.

На Ланжероні святкують Розколяду. Фото: Новини.LIVE

Кожен з учасників розуміє обряд по-своему. Для когось це спалення всього лихого, що лишилося у минулому році. А для когось, навпаки, символ внутрішнього вогню, що палає у душі.

На Ланжероні святкують Розколяду. Фото: Новини.LIVE

Гроші ЗСУ

Крім пісень і ритуалів організатори "Розколяди" влаштували на пляжі ще й міні-ярмарок. Тут можна було поласувати кутею та тертим пирогом, а також придбати листівки та підсвічники. Всі зібрані гроші передадуть 137-й та 109-й бригадам ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відзначили Водохрещу. Сміливці зібралися на узбережжі, щоб пірнути у крижану воду Чорного моря й "змити з себе гріхи". А одеські моржі влаштували традиційний заплив з прапорами.