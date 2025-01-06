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Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле

6 января 2025 17:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе отметили Расколяду, фото
На Ланжероне празднуют Расколяду. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На одесском пляже Ланжерон сегодня, 6 января, пели колядки и сжигали дидух. По словам организаторов и участников, именно так в Украине традиционно завершали цикл зимних праздников.

За действом наблюдали и корреспонденты Новини.LIVE.

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Возрождение традиций

"Расколяду" на Ланжероне устроили люди, которые еще до недавнего времени даже не были знакомы друг с другом. Энтузиасты возрождения национальных традиций откликнулись на призыв в интернете. Кто-то принес народный костюм, кто-то слова старинных песен, а уже на Маланку участники новосозданной этно-группы вышли щедровать на улицы.

Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле - фото 1
На Ланжероне празднуют Расколяду. Фото: Новости.LIVE

"Откликнулись те, кто хочет поддерживать наши традиции, восстанавливать их и продолжать. Всех собрала единая цель: показать, что Одесса — это Украина", — рассказывает организатор праздника Оксана Шубинок.

Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле - фото 2
Организатор Оксана Шубинок. Фото: Новости.LIVE

Завершение цикла

Организаторы утверждают, что Крещение, или Иордань, заканчивает рождественско-новогодние праздники. Именно поэтому в этот день сжигают древний символ плодородия.

Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле - фото 3
На Ланжероне празднуют Расколяду. Фото: Новости.LIVE

"На Иордань заканчиваются зимние праздники. Мы сжигаем дидух, которого ставили на Сочельник всегда в Украине традиционно. Это как окончание определенного цикла", — говорит участница праздника Маричка.

Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле - фото 4
На Ланжероне празднуют Расколяду. Фото: Новости.LIVE

Каждый из участников понимает обряд по-своему. Для кого-то это сожжение всего плохого, что осталось в прошлом году. А для кого-то, наоборот, символ внутреннего огня, горящего в душе.

Расколяда на пляже — в Одессе отметили Крещение в этно-стиле - фото 5
На Ланжероне празднуют Расколяду. Фото: Новости.LIVE

Деньги ВСУ

Кроме песен и ритуалов организаторы "Розколяды" устроили на пляже еще и мини-ярмарку. Здесь можно было полакомиться кутьей и тертым пирогом, а также приобрести открытки и подсвечники. Все собранные деньги передадут 137-й и 109-й бригадам ВСУ.

Напомним, сегодня в Одессе отметили Крещение. Смельчаки собрались на побережье, чтобы нырнуть в ледяную воду Черного моря и "смыть с себя грехи". А одесские моржи устроили традиционный заплыв с флагами.

Одесса традиции пляж Новости Одессы Крещение дидух

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