Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Розкрадання земель Дунайського біосферного заповідника: ексголову РДА на Одещині судитимуть arrow

Розкрадання земель Дунайського біосферного заповідника: ексголову РДА на Одещині судитимуть

4 квітня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Двоє учасників схеми у розшуку
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Суд у Кілійському районі Одеської області розглядатиме обвинувальний акт стосовно колишнього голови райдержадміністрації. Його звинувачують у шахрайстві та зловживанні владою. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

Читайте також:

В Одеській обласній прокуратурі заявляють, що ексголова райдержадміністрації спільно з колишнім керівником Держгеокадастру та громадським помічником одного із сільських голів розробили злочинну схему, щоб заволодіти земельними ділянками. Мова йде про землю на курортному місці узбережжя Чорного моря.

Яка була схема

Спільники, під виглядом безоплатної приватизації, передавали земельні ділянки у приватну власність родичам і знайомим під індивідуальне дачне будівництво, використовуючи підроблені документи. Ці ділянки лісогосподарського призначення були також територією Дунайського біосферного заповідника. 

"У такий спосіб зловмисники заволоділи 28 земельними ділянками загальною площею 2,8 га (0,10 га кожна), спричинивши державі майже 9 млн грн збитків", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає за заволодіння землею

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства та зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України). Зокрема, вже передано на розгляд Кілійського районного суду 28 позовів за фактами незаконного відчуження земель лісогосподарського призначення.

Матеріали стосовно екскерівника Держгеокадастру та громадського помічника сільського голови виділені в окреме провадження у зв’язку з їх розшуком. 

Нагадаємо, прокуратура Одеси перемогла у господарському суді та повернула державі земельну ділянку рекреаційного призначення. Загальна вартість незаконно захопленої території становить 58 мільйонів гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB