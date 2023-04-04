Розкрадання земель Дунайського біосферного заповідника: ексголову РДА на Одещині судитимуть

Двоє учасників схеми у розшуку

Суд у Кілійському районі Одеської області розглядатиме обвинувальний акт стосовно колишнього голови райдержадміністрації. Його звинувачують у шахрайстві та зловживанні владою.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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В Одеській обласній прокуратурі заявляють, що ексголова райдержадміністрації спільно з колишнім керівником Держгеокадастру та громадським помічником одного із сільських голів розробили злочинну схему, щоб заволодіти земельними ділянками. Мова йде про землю на курортному місці узбережжя Чорного моря.

Яка була схема

Спільники, під виглядом безоплатної приватизації, передавали земельні ділянки у приватну власність родичам і знайомим під індивідуальне дачне будівництво, використовуючи підроблені документи. Ці ділянки лісогосподарського призначення були також територією Дунайського біосферного заповідника.

"У такий спосіб зловмисники заволоділи 28 земельними ділянками загальною площею 2,8 га (0,10 га кожна), спричинивши державі майже 9 млн грн збитків", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає за заволодіння землею

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства та зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України). Зокрема, вже передано на розгляд Кілійського районного суду 28 позовів за фактами незаконного відчуження земель лісогосподарського призначення.

Матеріали стосовно екскерівника Держгеокадастру та громадського помічника сільського голови виділені в окреме провадження у зв’язку з їх розшуком.

Нагадаємо, прокуратура Одеси перемогла у господарському суді та повернула державі земельну ділянку рекреаційного призначення. Загальна вартість незаконно захопленої території становить 58 мільйонів гривень.