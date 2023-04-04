Хищение земель Дунайского биосферного заповедника: экс-главу РГА в Одесской области будут судить

Двое участников схемы в розыске

Суд в Килийском районе Одесской области будет рассматривать обвинительный акт в отношении бывшего главы райгосадминистрации. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении властью.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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В Одесской областной прокуратуре заявляют, что экс-председатель райгосадминистрации совместно с бывшим руководителем Госгеокадастра и общественным помощником одного из сельских председателей разработали преступную схему, чтобы завладеть земельными участками. Речь идет о земле на курортном месте побережья Черного моря.

Какая была схема

Сообщники под видом безвозмездной приватизации передавали земельные участки в частную собственность родственникам и знакомым под индивидуальное дачное строительство, используя поддельные документы. Эти участки лесохозяйственного назначения также были территорией Дунайского биосферного заповедника.

"Таким образом злоумышленники завладели 28 земельными участками общей площадью 2,8 га (0,10 га каждый), нанеся государству почти 9 млн грн убытков", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет за завладение землей

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту мошенничества и злоупотребления властью, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 УК Украины). В частности, уже передано на рассмотрение Килийского райсуда 28 исков по фактам незаконного отчуждения земель лесохозяйственного назначения.

Материалы по экс-руководитель Госгеокадастра и общественному помощнику сельского головы выделены в отдельное производство в связи с их розыском.

Напомним, прокуратура Одессы победила в хозяйственном суде и вернула государству земельный участок рекреационного назначения. Общая стоимость незаконно захваченной территории составляет 58 миллионов гривен.