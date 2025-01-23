ВМС розміновують Чорне море для безпеки зернового коридору

Торгове судно у морі. Фото: Тарас Висоцький

Щоденна робота саперів та військових моряків забезпечує навігацію та стабільну роботу зернового коридору. Постійне очищення акваторій від морських мін і контроль фарватерів, портів та якірних стоянок — ключові завдання для підтримки морських комунікацій.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, ця робота має величезне значення для економіки країни, адже саме від безпеки на морі залежить успішність експорту зерна. Використання сучасних систем, таких як SeaFox і REMUS, дозволяє ефективно знаходити й нейтралізувати вибухонебезпечні предмети.

"Що стосується нашої кооперації з нашими партнерами, так, це теж триває, триває згідно з графіком, продовжуються підготовки як і екіпажів, і, в принципі, за кордоном представники військово-морських сил навчаються постійно на постійній основі доволі багато", — розповідає речник ВМС.

Також він додає, що за кордоном проходять навчання сотні військових моряків, які опановують новітні технології для виконання завдань із мінної безпеки, навігації та експлуатації спеціалізованого обладнання. Ці курси тривають від кількох тижнів до місяців і дають змогу підтримувати високий рівень фахової підготовки.

"Завдяки цьому щоденному внеску фахівців Україна забезпечує стабільність зернового коридору, який є важливим елементом світової продовольчої безпеки", — зазначає Дмитро Плетенчук.

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