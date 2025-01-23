ВМС разминируют Черное море для безопасности зернового коридора

Торговое судно в море. Фото: Тарас Высоцкий

Ежедневная работа саперов и военных моряков обеспечивает навигацию и стабильную работу зернового коридора. Постоянная очистка акваторий от морских мин и контроль фарватеров, портов и якорных стоянок — ключевые задачи для поддержания морских коммуникаций.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

По его словам, эта работа имеет огромное значение для экономики страны, ведь именно от безопасности на море зависит успешность экспорта зерна. Использование современных систем, таких как SeaFox и REMUS, позволяет эффективно находить и нейтрализовать взрывоопасные предметы.

"Что касается нашей кооперации с нашими партнерами, да, это тоже продолжается, продолжается согласно графику, продолжаются подготовки как и экипажей, и, в принципе, за рубежом представители военно-морских сил обучаются постоянно на постоянной основе довольно много", — рассказывает спикер ВМС.

Также он добавляет, что за рубежом проходят обучение сотни военных моряков, которые осваивают новейшие технологии для выполнения задач по минной безопасности, навигации и эксплуатации специализированного оборудования. Эти курсы длятся от нескольких недель до месяцев и позволяют поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки.

"Благодаря этому ежедневному вкладу специалистов Украина обеспечивает стабильность зернового коридора, который является важным элементом мировой продовольственной безопасности", — отмечает Дмитрий Плетенчук.

Напомним, россияне не могут поставлять грузы в Крым морем.

Также мы писали, что оккупанты укрепляют аэродром под Севастополем.