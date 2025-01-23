ВМС разминируют Черное море для безопасности зернового коридора

Разминирование Черного моря — насколько безопасно судоходство
Ежедневная работа саперов и военных моряков обеспечивает навигацию и стабильную работу зернового коридора. Постоянная очистка акваторий от морских мин и контроль фарватеров, портов и якорных стоянок — ключевые задачи для поддержания морских коммуникаций.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, эта работа имеет огромное значение для экономики страны, ведь именно от безопасности на море зависит успешность экспорта зерна. Использование современных систем, таких как SeaFox и REMUS, позволяет эффективно находить и нейтрализовать взрывоопасные предметы.
"Что касается нашей кооперации с нашими партнерами, да, это тоже продолжается, продолжается согласно графику, продолжаются подготовки как и экипажей, и, в принципе, за рубежом представители военно-морских сил обучаются постоянно на постоянной основе довольно много", — рассказывает спикер ВМС.
Также он добавляет, что за рубежом проходят обучение сотни военных моряков, которые осваивают новейшие технологии для выполнения задач по минной безопасности, навигации и эксплуатации специализированного оборудования. Эти курсы длятся от нескольких недель до месяцев и позволяют поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки.
"Благодаря этому ежедневному вкладу специалистов Украина обеспечивает стабильность зернового коридора, который является важным элементом мировой продовольственной безопасности", — отмечает Дмитрий Плетенчук.
Напомним, россияне не могут поставлять грузы в Крым морем.
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