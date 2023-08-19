ОМКФ стартував у Чернівцях

Розпочався 14-й ОМКФ у Чернівцях: які фільми можна подивитися
Сьогодні, 19 серпня, розпочався чотирнадцятий Одеський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч частина урочистих заходів відбудеться також у Чернівцях.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
За інформацією кіномитців, квитки все ще можна купити онлайн за посиланням або у касі Культурно-мистецького центру ім. І. Миколайчука зі знижкою 10% за умови оплати картою MasterCard.
Програма фільмів у Чернівцях
19 серпня у КМЦ ім. Івана Миколайчука відбудеться церемонія відкриття та покази стрічок:
- "Батьківщина", "Війна в моїй голові" (створено за підтримки Держкіно),
- "Dovbush Movie" (створено за підтримки Держкіно)
В ККЗ "Чернівці" покажуть фільми:
- "ШТТЛ" (створено за підтримки Держкіно),
- "Валерія виходить заміж",
- "Бачення метелика / Butterfly vision" (створено за підтримки Держкіно),
- "В Україні".
20 серпня в Чернівцях у КМЦ ім. Івана Миколайчука відбудуться покази фільмів:
- "Fragile Memory / Крихка пам‘ять" (створено за підтримки Держкіно),
- "Pamfir" (створено за підтримки Держкіно),
- "Полум’яне небо",
- "Сестри",
- "Правило двох стін",
- "Батьківщина".
Зазначимо, що допрем'єрний показ спеціальної програми "Зроблено в Одесі" пройшов з 12 по 17 серпня у ТРЦ Gagarinn Plaza.
Нагадаємо, у рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях.