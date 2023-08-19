ОМКФ стартував у Чернівцях

Початок ОМКФ у Чернівцях. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 серпня, розпочався чотирнадцятий Одеський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч частина урочистих заходів відбудеться також у Чернівцях.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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За інформацією кіномитців, квитки все ще можна купити онлайн за посиланням або у касі Культурно-мистецького центру ім. І. Миколайчука зі знижкою 10% за умови оплати картою MasterCard.

Програма фільмів у Чернівцях

19 серпня у КМЦ ім. Івана Миколайчука відбудеться церемонія відкриття та покази стрічок:

"Батьківщина", "Війна в моїй голові" (створено за підтримки Держкіно),

"Dovbush Movie" (створено за підтримки Держкіно)

В ККЗ "Чернівці" покажуть фільми:

"ШТТЛ" (створено за підтримки Держкіно),

"Валерія виходить заміж",

"Бачення метелика / Butterfly vision" (створено за підтримки Держкіно),

"В Україні".

Перед церемонією відкриття ОМКФ-2023. Фото: Новини.LIVE

Покази відбудуться в Чернівцях у КМЦ ім. Івана Миколайчука. Фото: Новини.LIVE

20 серпня в Чернівцях у КМЦ ім. Івана Миколайчука відбудуться покази фільмів:

"Fragile Memory / Крихка пам‘ять" (створено за підтримки Держкіно),

"Pamfir" (створено за підтримки Держкіно),

"Полум’яне небо",

"Сестри",

"Правило двох стін",

"Батьківщина".

Відкриття ОМКФ-2023 у Чернівцях. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що допрем'єрний показ спеціальної програми "Зроблено в Одесі" пройшов з 12 по 17 серпня у ТРЦ Gagarinn Plaza.

Нагадаємо, у рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях.