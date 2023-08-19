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Розпочався 14-й ОМКФ у Чернівцях: які фільми можна подивитися

19 серпня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ОМКФ стартував у Чернівцях
Початок ОМКФ у Чернівцях. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 серпня, розпочався чотирнадцятий Одеський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч частина урочистих заходів відбудеться також у Чернівцях.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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За інформацією кіномитців, квитки все ще можна купити онлайн за посиланням або у касі Культурно-мистецького центру ім. І. Миколайчука зі знижкою 10% за умови оплати картою MasterCard.

Програма фільмів у Чернівцях

19 серпня у КМЦ ім. Івана Миколайчука відбудеться церемонія відкриття та покази стрічок:

  • "Батьківщина", "Війна в моїй голові" (створено за підтримки Держкіно),
  • "Dovbush Movie" (створено за підтримки Держкіно)

В ККЗ "Чернівці" покажуть фільми:

  • "ШТТЛ" (створено за підтримки Держкіно),
  • "Валерія виходить заміж",
  • "Бачення метелика / Butterfly vision" (створено за підтримки Держкіно),
  • "В Україні".
Перед церемонією відкриття ОМКФ-2023. Фото: Новини.LIVE
Покази відбудуться в Чернівцях у КМЦ ім. Івана Миколайчука. Фото: Новини.LIVE

20 серпня в Чернівцях у КМЦ ім. Івана Миколайчука відбудуться покази фільмів:

  • "Fragile Memory / Крихка пам‘ять" (створено за підтримки Держкіно),
  • "Pamfir" (створено за підтримки Держкіно),
  • "Полум’яне небо",
  • "Сестри",
  • "Правило двох стін",
  • "Батьківщина".
Відкриття ОМКФ-2023 у Чернівцях. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що допрем'єрний показ спеціальної програми "Зроблено в Одесі" пройшов з 12 по 17 серпня у ТРЦ Gagarinn Plaza.

Нагадаємо, у рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях. 

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