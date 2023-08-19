ОМКФ стартовал в Черновцах

Начался 14-й ОМКФ в Черновцах: какие фильмы можно посмотреть
Сегодня, 19 августа, начался четырнадцатый Одесский международный кинофестиваль. В этом году часть торжественных мероприятий состоится также в Черновцах.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
По информации кинохудожников, билеты все еще можно купить онлайн по ссылке или в кассе Культурно-художественного центра им. И. Николайчука со скидкой 10% при оплате картой MasterCard.
Программа фильмов в Черновцах
19 августа в КГЦ им. Ивана Николайчука состоится церемония открытия и показы лент:
- "Родина", "Война в моей голове" (создано при поддержке Госкино),
- "Dovbush Movie" (создано при поддержке Госкино)
В КПЗ "Черновцы" покажут фильмы:
- "ШТТЛ" (создано при поддержке Госкино),
- "Валерия выходит замуж",
- "Видение бабочки / Butterfly vision" (создано при поддержке Госкино),
- "В Украине".
20 августа в Черновцах в КГЦ им. Ивана Николайчука состоятся показы фильмов:
- "Fragile Memory / Хрупкая память" (создано при поддержке Госкино),
- "Pamfir" (создано при поддержке Госкино),
- "Пламенное небо",
- "Сестры",
- "Правило двух стен",
- "Родина".
Отметим, что допремьерный показ специальной программы "Сделано в Одессе" прошел с 12 по 17 августа в ТРЦ Gagarinn Plaza.
Напомним, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалей". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.