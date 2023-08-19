ОМКФ стартовал в Черновцах

Красная дорожка ОМКФ возле оперного театра. Фото: ОМКФ

Сегодня, 19 августа, начался четырнадцатый Одесский международный кинофестиваль. В этом году часть торжественных мероприятий состоится также в Черновцах.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По информации кинохудожников, билеты все еще можно купить онлайн по ссылке или в кассе Культурно-художественного центра им. И. Николайчука со скидкой 10% при оплате картой MasterCard.

Программа фильмов в Черновцах

19 августа в КГЦ им. Ивана Николайчука состоится церемония открытия и показы лент:

"Родина", "Война в моей голове" (создано при поддержке Госкино),

"Dovbush Movie" (создано при поддержке Госкино)

В КПЗ "Черновцы" покажут фильмы:

"ШТТЛ" (создано при поддержке Госкино),

"Валерия выходит замуж",

"Видение бабочки / Butterfly vision" (создано при поддержке Госкино),

"В Украине".

Перед церемонией открытия ОМКФ-2023. Фото: Новини.LIVE

Показы пройдут в Черновцах в КГЦ им. Ивана Миколайчука. Фото: Новини.LIVE

20 августа в Черновцах в КГЦ им. Ивана Николайчука состоятся показы фильмов:

"Fragile Memory / Хрупкая память" (создано при поддержке Госкино),

"Pamfir" (создано при поддержке Госкино),

"Пламенное небо",

"Сестры",

"Правило двух стен",

"Родина".

Открытие ОМКФ-2023 в Черновцах. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что допремьерный показ специальной программы "Сделано в Одессе" прошел с 12 по 17 августа в ТРЦ Gagarinn Plaza.

Напомним, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалей". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.