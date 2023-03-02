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Розповсюджував психотропні речовини: в Одесі затримали наркодилера

2 березня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розповсюджував психотропні речовини: в Одесі затримали наркодилера
На "бізнесмена" чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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На одній з автозаправок в Суворовському районі у правопорушника вилучили три зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, у якій, згідно з експрес-аналізом, містилася психотропна речовина амфетамін. Зловмисник зізнався, що придбав психотропи через мережу Інтернет з метою подальшого збуту. Також правоохоронці задокументували, як одесит продавав канабіс. 

Яке покарання чекає на наркоторговця

Одесита затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Ці злочини передбачені вищезгаданою статтею ККУ караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, вісім одеситів заробляли на збуті наркотиків і психотропів близько чотирьох мільйонів гривень на місяць. Вони адміністрували три наркокрамниці в Інтернеті, де пропонували кокаїн, героїн, амфетамін, марки "ЛСД", екстазі та інше. Нині обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду.

Також  одесит розповсюджував амфетамін, "Альфа-PVP", канабіс та MDMA через закладки, які маскував у шкарлупу від волоських горіхів. Під час обшуку у нього вилучили заборонені речовини на понад 200 тисяч гривень.

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