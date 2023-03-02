Распространял психотропные вещества: в Одессе задержали наркодилера
В Одессе стражи порядка задержали распространителя особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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На одной из автозаправок в Суворовском районе у правонарушителя изъяли три зип-пакета с порошкообразным веществом, в котором, согласно экспресс-анализу, содержалось психотропное вещество амфетамин. Злоумышленник признался, что приобрел психотропы через сеть Интернет для дальнейшего сбыта. Также правоохранители задокументировали, как одессит продавал каннабис.
Какое наказание ждет наркоторговца
Одессита задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте особо опасного наркотического средства. Эти преступления предусмотрены вышеупомянутой статьей УКУ наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.
Также одессит распространял амфетамин, Альфа-PVP, каннабис и MDMA через закладки, которые маскировал в скорлупу от грецких орехов. Во время обыска у него изъяли запрещенные вещества более чем на 200 тысяч гривен.