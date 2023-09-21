Як захистити одеські пам'ятки архітектури

Історичний центр Одеси — будинок Русова. Фото: Новини.Live

Від Приморського бульвару до вулиць Пантелемонівська та Старопортофранківська: на 45-ій сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняли рішення про розширення в Одесі зони, що підпадає під захист цієї організації. А відтак кількість архітектурних об'єктів та елементів нематеріальної спадщини Одеси, які завдяки міжнародній спільноті буде змога зберегти — збільшилася.

Що це дасть нашому місту та чи допоможе вберегти історичний центр Одеси від хаотичної забудови, а також ворожих ракет окупантів, в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розказав директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

Читайте також:

Територію охоронної зони збільшено

За словами чиновника, в номінаційному досьє, яке подавалося минулого року, зона основного об'єкта ЮНЕСКО і буферної зони була меншою. Наразі розширення рекомендовано відповідно до рішення членів комісії та дає можливість збільшити охоронну зону до історичної забудови, яка склалася до кінця 19 ст.

Іван Ліптуга про нововведення. Фото: Новини.LIVE

"Фактично це є чимала частина міста, яка проходить до вулиць Старопортофранківської, Пантелеймонівської. Вона має яскраву архітектурну забудову золотого віку нашого міста. Відповідність зони ЮНЕСКО в комплексній охоронній зоні вже прописано в архітектурному та генеральному планах Одеси 2015 року. Це дає змогу легше підлаштувати нормативну базу під ці кордони",— проінформував Іван Ліптуга.

Також він додав, що центр Одеси має сьогодні захист від ЮНЕСКО та світової спільноти, тому будь-які дії, які здійснює ворог стосовно наших об’єктів, будуть мати відповідну реакцію. Крім того, інструменти, які дає організація з точки зору політичного та дипломатичного захисту — це реакція та фіксація всіх пошкоджень на об’єктах, які під захистом. Надалі зібрані докази можуть бути використані у міжнародних інстанціях в кримінальних провадженнях щодо тих, хто робить ці пошкодження. Інструменти охорони культурної спадщини всесвітнього значення дають можливість місту інакше підійти до стратегічного планування і забудови Одеси.

Декоративні елементи на будівлях. Фото: Новини.LIVE

Відновлення пошкоджених будинків

Що стосується пошкоджених внаслідок обстрілу пам'яток архітектури, які є під охороною ЮНЕСКО, то тут, зазначає Іван Ліптуга, треба розуміти, що дана організація не є фінансовою інституцією, яка виділяє кошти на відновлення. Втім, вона може надавати експертну допомогу у правильній фіксації актів пошкодження та залучати міжнародні фонди й фінансові інституції.

Іван Ліптуга. Фото: Новини.LIVE

"В Одесі були дві місії, які зафіксували пошкодження внаслідок ракетних ударів та обстрілів 20, 23 липня на 53 об’єктах. Зокрема, представники делегації з Італії висловили готовність вкладатися у відновлення об’єктів. Це стосується собору та декількох будівель у центрі міста. Але це довготривалий процес, і він потребує узгоджень з власниками будівель та органами місцевої влади", — розказав Іван Ліптуга.

Зазначимо, сьогодні в Одесі загалом 87 об’єктів, які пошкоджені ворожими ракетами.

Оздоблення будинку у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Відповідальність Росії за пошкодження пам'яток

Чимало запитань сьогодні виникає в українців: чи може ЮНЕСКО вплинути на Росію, аби вона несла відповідальність за руйнування та пошкодження пам'яток архітектури в Одесі. За словами Івана Ліптуги, ЮНЕСКО — це світова інституція, яка може впливати політично, відповідно певні наслідки для країни-агресора будуть.

Іван Ліптуга. Фото: Новини.LIVE

"Це складне питання, бо РФ сьогодні входить до органів управління ЮНЕСКО, на відміну від України, яка є спостерігачем. Але нині є Конвенція 1972 року та 1954 року, які чітко передбачають відповідальність країн за вчинення шкоди. До прикладу, у Конвенції 1972 року сказано: кожна держава-сторона цієї Конвенції зобов’язується не вдаватися до будь-яких навмисних дій, що могли б завдати прямо чи посередньо шкоди культурній й природній спадщині, яка розміщена на території інших держав-сторін цієї Конвенції. Всі підписанти цих документів мають відповідати перед всіма учасниками", — відзначив спікер.

Так, на засіданні 45-ї сесії, яка проходила зараз, були присутні всі учасники, і Україна порушила питання щодо ракетних та дронових обстрілів і Росія мала відповідати за свої дії.

"Тут розуміємо, що той, хто націлює на Одесу ракети, він не дивиться, чи це об’єкт ЮНЕСКО, чи звичайний, але це все докази, які надалі можна буде використовувати у міжнародних інституціях, та це інструмент для подальших репарацій", — проінформував Іван Ліптуга.

Співпраця ЮНЕСКО з Одесою

Якщо говорити про подальшу співпрацю ЮНЕСКО з Одесою, то, за словами директора Департаменту культури, тут чимало роботи та планів. Наразі міська рада спільно з громадськими об’єднаннями працюють над розробкою концептуальних документів, які дозволять не лише зберегти наявне історично-культурне надбання, але й розробити науково-проєктну документацію щодо управління об’єктами ЮНЕСКО.

Будинок Русова. Фото: Новини.LIVE

"Всі об’єкти, які є під захистом ЮНЕСКО, мають певні відмінності, бо є міський ландшафт, де підходи будуть більш комплексні у їх збереженні, а є архітектурні пам’ятки. У нашому випадку Одеса — це історична частина міста розміром 600 га, і ними треба якісно управляти. Тут потрібні напрацювання документів, за якими надалі буде відбуватися все управління територією. Це буде мати вплив на бізнес, на мешканців, на міські структури, бо будуть певні обмеження та вимоги. Для Одеси включення в ЮНЕСКО — шанс якісної зміни історичної частини. Адже ми маємо не лише матеріальну, але й нематеріальну спадщину", — наголосив Іван Ліптуга.

Одеса — багатокультурне місто, і цю спадщину треба зберігати. Це місто, до якого приїздило багато людей з різних європейських країн та світу, і це транслювалося в літературі, музиці, скульптурі, живописі тощо.

Також Іван Ліптуга додав, що співпраця з міжнародними організаціями — це інструмент розвитку Одеси на десятиліття. А тому мають бути складені продумані плани збереження та відновлення наших об’єктів.