Как защитить одесские памятники архитектуры

Исторический центр Одессы — дом Руссова. Фото: Новини.LIVE

От Приморского бульвара до улиц Пантелемоновской и Старопортофранковской: на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО приняли решение о расширении в Одессе зоны, подпадающей под защиту этой организации. Следовательно, количество архитектурных объектов и элементов нематериального наследия Одессы, которые благодаря международному сообществу будет возможность сохранить, — увеличилось.

Что это даст нашему городу и поможет ли уберечь исторический центр Одессы от хаотической застройки, а также вражеских ракет оккупантов, в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

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Территория охранной зоны увеличена

По словам чиновника, в номинационном досье, которое подавалось в прошлом году, зона основного объекта ЮНЕСКО и буферной зоны была меньше. Теперь расширение рекомендовано в соответствии с решением членов комиссии и дает возможность увеличить охранную зону до исторической застройки, которая сложилась до конца 19 века.

Иван Липтуга о нововведениях. Фото: Новини.LIVE

"Фактически это немалая часть города, которая проходит до улиц Старопортофранковской, Пантелеймоновской. Она имеет яркую архитектурную застройку золотого века нашего города. Соответствие зоны ЮНЕСКО в комплексной охранной зоне уже прописано в архитектурном и генеральном планах Одессы 2015 года", — проинформировал Иван Липтуга.

Также он добавил, что центр Одессы имеет сегодня защиту от ЮНЕСКО и мирового сообщества, поэтому любые действия, которые совершает враг в отношении наших объектов, будут иметь ответную реакцию. Кроме того, инструменты, которые дает организация с точки зрения политической и дипломатической защиты, — это реакция и фиксация всех повреждений на объектах, которые находятся под защитой. В дальнейшем собранные доказательства могут быть использованы в международных инстанциях в уголовных производствах против тех, кто производит эти повреждения. Инструменты охраны культурного наследия всемирного значения позволяют городу иначе подойти к стратегическому планированию и застройке Одессы.

Декоративные элементы на зданиях. Фото: Новини.LIVE

Восстановление поврежденных домов

Что касается поврежденных в результате обстрелов памятников архитектуры, находящихся под охраной ЮНЕСКО, то здесь, отмечает Иван Липтуга, следует понимать, что данная организация не является финансовым институтом, выделяющим средства на восстановление. Впрочем, она может оказывать экспертную помощь в правильной фиксации актов повреждения и привлекать международные фонды и финансовые институты.

Иван Липтуга. Фото: Новини.LIVE

"В Одессе было две миссии, которые зафиксировали повреждения в результате ракетных ударов и обстрелов 20, 23 июля на 53 объектах. В частности, представители делегации из Италии выразили готовность вкладываться в восстановление объектов. Это касается собора и нескольких зданий в центре города. Но это длительный процесс, и он нуждается в согласованиях с собственниками зданий и органами местной власти",— рассказал Иван Липтуга.

Отметим, сегодня в Одессе всего 87 объектов, поврежденных вражескими ракетами.

Отделка дома в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Ответственность России за повреждение памятников

Сегодня у многих украинцев возникает вопрос: может ли ЮНЕСКО повлиять на Россию, чтобы она несла ответственность за разрушение и повреждение памятников архитектуры в Одессе. По словам Ивана Липтуги, ЮНЕСКО — это мировой институт, который может влиять политически, соответственно, определенные последствия для страны-агрессора будут.

Иван Липтуга. Фото: Новини.LIVE

"Это сложный вопрос, потому что РФ сегодня входит в органы управления ЮНЕСКО, в отличие от Украины, которая является наблюдателем. Но сейчас есть Конвенции 1972 года и 1954 года, которые четко предусматривают ответственность стран за причинение вреда. К примеру, в Конвенции 1972 года сказано: каждое государство согласно Конвенции обязуется не прибегать к любым преднамеренным действиям, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, размещенному на территории других государств", — отметил спикер.

Так, на проходившем сейчас заседании 45 сессии присутствовали все участники, и Украина подняла вопрос о ракетных и дроновых обстрелах, и Россия должна была отвечать за свои действия.

"Здесь понимаем, что тот, кто нацеливает на Одессу ракеты, он не смотрит, это объект ЮНЕСКО или обычный. Но это все равно доказательства, которые в дальнейшем можно будет использовать в международных институтах и это инструмент для дальнейших репараций", — проинформировал Иван Липтуга.

Сотрудничество ЮНЕСКО с Одессой

Если говорить о дальнейшем сотрудничестве ЮНЕСКО с Одессой, то, по словам директора Департамента культуры, здесь много работы и планов. В настоящее время городской совет совместно с общественными объединениями работают над разработкой концептуальных документов, которые позволят не только сохранить существующее историко-культурное достояние, но и разработать научно-проектную документацию по управлению объектами ЮНЕСКО.

Дом Русова. Фото: Новини.LIVE

"Все объекты, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, имеют определенные отличия, потому что есть городской ландшафт, где подходы будут более комплексными в их сохранении, а есть архитектурные достопримечательности. В нашем случае Одесса — это историческая часть города размером 600 га, и ими нужно качественно управлять. Тут нужны наработки документов, по которым в дальнейшем будет происходить все управление территорией. Это будет иметь влияние на бизнес, на жителей, на городские структуры, потому что будут определенные ограничения и требования. Для Одессы включение в ЮНЕСКО — шанс качественного изменения исторической части. Ведь у нас есть не только материальное, но и нематериальное наследие", — подчеркнул Иван Липтуга.

Одесса — многокультурный город. и это наследие нужно сохранять. Это город, в который приезжали многие люди из разных европейских стран и мира, и трансполировалось это в литературе, музыке, скульптуре, живописи и т.д.

Также Иван Липтуга добавил, что сотрудничество с международными организациями — это инструмент развития Одессы на десятилетия. Поэтому должны быть составлены продуманные планы сохранения и восстановления наших объектов.