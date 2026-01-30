Відео
Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

Дата публікації: 30 січня 2026 21:33
Скільки одесити витрачають грошей на розваги у 2026 році
Люди біля моря. Фото: Новини.LIVE

Питання витрат на розваги сьогодні для багатьох українців пішли на другий план. Війна, інфляція та загальна невизначеність змусили людей уважніше ставитися до кожної гривні. Водночас потреба у відпочинку нікуди не зникла — навпаки, психологічне розвантаження стало життєво необхідним. Для когось розваги — це поїздки, кіно чи кафе, а для когось — проста прогулянка без тривог і сирен.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, скільки вони сьогодні витрачають на дозвілля і що для них означає "розважатися".

Читайте також:

Розваги в Одесі 

Так серед опитаних є одесити, які намагаються не відмовлятися від активного способу життя навіть у складні часи. Для них важливі зустрічі з рідними, друзями, спільні прогулянки та невеликі радощі. Вони сприймають розваги не як розкіш, а як необхідну частину нормального життя. Такі витрати часто стають способом підтримати себе морально. 

"На розваги, ну, може, десь близько 10 тисяч. Для мене це, коли я зустрічаюся зі своїми рідними, друзями, ми десь гуляємо. Або в парк Шевченка, на якісь атракціони можемо сходити. То я вважаю, що саме це розвага. Або просто прогулятися — для мене це теж розвага. Особливо, коли це не вихідний і мало людей", — каже Єва.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 1
Одеситка Єва про розваги. Фото: Новини.LIVE

Олександр підходить до теми більш раціонально. Він чітко визначає для себе бюджет і намагається не виходити за його межі. Для нього розваги — це планова стаття витрат, а не спонтанні рішення. Водночас у його словах відчувається бажання більшого — подорожей, нових вражень. Але поки що реальність змушує стримувати ці мрії.

"Ну, напевно, на розваги саме, якщо кудись піти, пограти — тисяч 5–10 на місяць. Якби була можливість більше, то, звичайно, кудись поїхати було б супер", — зазначає Олександр.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 2
Одесит Олександр з дівчиною про витрати. Фото: Новини.LIVE

Витрати на спорт 

Вікторія ж обрала інший формат дозвілля. Вона зменшила витрати на класичні розваги й зробила ставку на фізичну активність. Спорт для неї — це не тільки здоров’я, а й спосіб упоратися зі стресом. Тренування замінили походи в ресторани та кіно. Таке дозвілля не потребує великих коштів, але дає відчутний результат.

"Менше, ніж до 22-го року. Більше на спорт все йде. Йога або якісь силові тренування", — зауважила Вікторія.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 3
Одеситка Вікторія про спорт. Фото: Новини.LIVE

Витрати за кордоном 

Марія та Катерина живуть за кордоном і порівнюють витрати на розваги з українськими реаліями. У їхніх словах звучить здивування тим, наскільки дорогими можуть бути звичайні речі. Там навіть кава чи похід у кіно стають серйозною статтею бюджету. Це змінює ставлення до виходів "у світ". І робить розваги більш обмеженими.

"Якщо в нашому розумінні, там, де ми живемо, то, може, десь тисячу доларів. В Стамбулі просто каву попити чи в кіно сходити — це дуже дорого. Пару разів вийти — і вже тисяча доларів буде", — розповіла Марія.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 4
Марія з хлопцем про витрати за кордоном. Фото: Новини.LIVE

Витрати на каву 

Тетяна говорить ще жорсткіше про сучасні реалії. Для неї розваги сьогодні — це майже недосяжна розкіш. Через ціни і загальну економічну ситуацію вона змушена обмежувати себе. Її дозвілля зводиться до простих прогулянок і чашки чаю в місті. Але навіть це вона сприймає як маленьку радість.

"Максимум — приїхати в місто, попити чай, каву або глінтвейн. Це все, що зараз можна дозволити собі з нашими цінами", — каже Тетяна.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 5
Одеситка Тетяна про відпочинок. Фото: Новини.LIVE

Карина ж говорить про мінімальний, але стабільний формат дозвілля. Для неї розваги — це насамперед зустрічі з подругами. Без гучних витрат, без пафосу, просто посидіти разом. Це дозволяє зберігати відчуття нормального життя. І водночас не вимагає великих грошей.

"Ну, можливо, тисячу гривень на місяць. Вийти з дівчатами десь, посидіти — і все", — зауважила Карина.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 6
Місцева жителька Катерина про розваги. Фото: Новини.LIVE

Розваги сьогодні стали камерними, домашніми, "своїми". Люди цінують не формат, а емоції. І часто саме спілкування замінює будь-які дорогі заходи. Це ще один спосіб триматися у непростий час.

Раніше ми писали, скільки коштує зимовий відпочинок в Одесі. А також, про те яку суму обійдеться поїздка в Буковель у 2026 році. 

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Одеса гроші Новини Одеси розваги люди витрати суспільне
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
