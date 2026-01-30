Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 21:33
Сколько одесситы тратят денег на развлечения в 2026 году
Люди возле моря. Фото: Новини.LIVE

Вопрос расходов на развлечения сегодня для многих украинцев ушли на второй план. Война, инфляция и общая неопределенность заставили людей внимательнее относиться к каждой гривне. В то же время потребность в отдыхе никуда не исчезла — наоборот, психологическая разгрузка стала жизненно необходимой. Для кого-то развлечения — это поездки, кино или кафе, а для кого-то — простая прогулка без тревог и сирен.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, сколько они сегодня тратят на досуг и что для них значит "развлекаться".

Реклама
Читайте также:

Развлечения в Одессе

Так среди опрошенных есть одесситы, которые стараются не отказываться от активного образа жизни даже в сложные времена. Для них важны встречи с родными, друзьями, совместные прогулки и небольшие радости. Они воспринимают развлечения не как роскошь, а как необходимую часть нормальной жизни. Такие траты часто становятся способом поддержать себя морально.

"На развлечения, ну, может, где-то около 10 тысяч. Для меня это, когда я встречаюсь со своими родными, друзьями, мы где-то гуляем. Или в парк Шевченко, на какие-то аттракционы можем сходить. Так я считаю, что именно это развлечение. Или просто прогуляться  для меня это тоже развлечение. Особенно, когда это не выходной и мало людей", — говорит Ева.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 1
Одесситка Ева о развлечениях. Фото: Новини.LIVE

Александр подходит к теме более рационально. Он четко определяет для себя бюджет и старается не выходить за его пределы. Для него развлечения — это плановая статья расходов, а не спонтанные решения. В то же время в его словах чувствуется желание большего — путешествий, новых впечатлений. Но пока что реальность заставляет сдерживать эти мечты.

"Ну, наверное, на развлечения именно, если куда-то пойти, поиграть  тысяч 5-10 в месяц. Если бы была возможность больше, то, конечно, куда-то поехать было бы супер", — отмечает Александр.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 2
Одессит Александр с девушкой о расходах. Фото: Новини.LIVE

Расходы на спорт

Виктория выбрала другой формат досуга. Она уменьшила расходы на классические развлечения и сделала ставку на физическую активность. Спорт для нее — это не только здоровье, но и способ справиться со стрессом. Тренировки заменили походы в рестораны и кино. Такой досуг не требует больших средств, но дает ощутимый результат.

"Меньше, чем до 22-го года. Больше на спорт все уходит. Йога или какие-то силовые тренировки", — отметила Виктория.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 3
Одесситка Виктория о спорте. Фото: Новини.LIVE

Расходы за границей

Мария и Екатерина живут за границей и сравнивают расходы на развлечения с украинскими реалиями. В их словах звучит удивление тем, насколько дорогими могут быть обычные вещи. Там даже кофе или поход в кино становятся серьезной статьей бюджета. Это меняет отношение к выходам "в свет". И делает развлечения более ограниченными.

"Если в нашем понимании, там, где мы живем, то, может, где-то тысячу долларов. В Стамбуле просто кофе попить или в кино сходить  это очень дорого. Пару раз выйти  и уже тысяча долларов будет", — рассказала Мария.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 4
Мария с парнем о расходах за границей. Фото: Новини.LIVE

Расходы на кофе

Татьяна говорит еще жестче о современных реалиях. Для нее развлечения сегодня — это почти недосягаемая роскошь. Из-за цен и общей экономической ситуации она вынуждена ограничивать себя. Ее досуг сводится к простым прогулкам и чашке чая в городе. Но даже это она воспринимает как маленькую радость.

"Максимум  приехать в город, попить чай, кофе или глинтвейн. Это все, что сейчас можно позволить себе с нашими ценами", — говорит Татьяна.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 5
Одесситка Татьяна об отдыхе. Фото: Новини.LIVE

Карина говорит о минимальном, но стабильном формате досуга. Для нее развлечения — это прежде всего встречи с подругами. Без громких трат, без пафоса, просто посидеть вместе. Это позволяет сохранять ощущение нормальной жизни. И при этом не требует больших денег.

"Ну, возможно, тысячу гривен в месяц. Выйти с девушками где-то, посидеть  и все", — отметила Карина.

Витрати на задоволення — що сьогодні для одеситів означає розваги - фото 6
Местная жительница Екатерина о развлечениях. Фото: Новини.LIVE

Развлечения сегодня стали камерными, домашними, "своими". Люди ценят не формат, а эмоции. И часто именно общение заменяет любые дорогие мероприятия. Это еще один способ держаться в непростое время.

Ранее мы писали, сколько стоит зимний отдых в Одессе, а также, о том какую сумму обойдется поездка в Буковель в 2026 году.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Одесса деньги Новости Одессы развлечения люди расходы суспільне
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации