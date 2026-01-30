Сколько одесситы тратят денег на развлечения в 2026 году

Люди возле моря. Фото: Новини.LIVE

Вопрос расходов на развлечения сегодня для многих украинцев ушли на второй план. Война, инфляция и общая неопределенность заставили людей внимательнее относиться к каждой гривне. В то же время потребность в отдыхе никуда не исчезла — наоборот, психологическая разгрузка стала жизненно необходимой. Для кого-то развлечения — это поездки, кино или кафе, а для кого-то — простая прогулка без тревог и сирен.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, сколько они сегодня тратят на досуг и что для них значит "развлекаться".

Развлечения в Одессе

Так среди опрошенных есть одесситы, которые стараются не отказываться от активного образа жизни даже в сложные времена. Для них важны встречи с родными, друзьями, совместные прогулки и небольшие радости. Они воспринимают развлечения не как роскошь, а как необходимую часть нормальной жизни. Такие траты часто становятся способом поддержать себя морально.

"На развлечения, ну, может, где-то около 10 тысяч. Для меня это, когда я встречаюсь со своими родными, друзьями, мы где-то гуляем. Или в парк Шевченко, на какие-то аттракционы можем сходить. Так я считаю, что именно это развлечение. Или просто прогуляться — для меня это тоже развлечение. Особенно, когда это не выходной и мало людей", — говорит Ева.

Одесситка Ева о развлечениях. Фото: Новини.LIVE

Александр подходит к теме более рационально. Он четко определяет для себя бюджет и старается не выходить за его пределы. Для него развлечения — это плановая статья расходов, а не спонтанные решения. В то же время в его словах чувствуется желание большего — путешествий, новых впечатлений. Но пока что реальность заставляет сдерживать эти мечты.

"Ну, наверное, на развлечения именно, если куда-то пойти, поиграть — тысяч 5-10 в месяц. Если бы была возможность больше, то, конечно, куда-то поехать было бы супер", — отмечает Александр.

Одессит Александр с девушкой о расходах. Фото: Новини.LIVE

Расходы на спорт

Виктория выбрала другой формат досуга. Она уменьшила расходы на классические развлечения и сделала ставку на физическую активность. Спорт для нее — это не только здоровье, но и способ справиться со стрессом. Тренировки заменили походы в рестораны и кино. Такой досуг не требует больших средств, но дает ощутимый результат.

"Меньше, чем до 22-го года. Больше на спорт все уходит. Йога или какие-то силовые тренировки", — отметила Виктория.

Одесситка Виктория о спорте. Фото: Новини.LIVE

Расходы за границей

Мария и Екатерина живут за границей и сравнивают расходы на развлечения с украинскими реалиями. В их словах звучит удивление тем, насколько дорогими могут быть обычные вещи. Там даже кофе или поход в кино становятся серьезной статьей бюджета. Это меняет отношение к выходам "в свет". И делает развлечения более ограниченными.

"Если в нашем понимании, там, где мы живем, то, может, где-то тысячу долларов. В Стамбуле просто кофе попить или в кино сходить — это очень дорого. Пару раз выйти — и уже тысяча долларов будет", — рассказала Мария.

Мария с парнем о расходах за границей. Фото: Новини.LIVE

Расходы на кофе

Татьяна говорит еще жестче о современных реалиях. Для нее развлечения сегодня — это почти недосягаемая роскошь. Из-за цен и общей экономической ситуации она вынуждена ограничивать себя. Ее досуг сводится к простым прогулкам и чашке чая в городе. Но даже это она воспринимает как маленькую радость.

"Максимум — приехать в город, попить чай, кофе или глинтвейн. Это все, что сейчас можно позволить себе с нашими ценами", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна об отдыхе. Фото: Новини.LIVE

Карина говорит о минимальном, но стабильном формате досуга. Для нее развлечения — это прежде всего встречи с подругами. Без громких трат, без пафоса, просто посидеть вместе. Это позволяет сохранять ощущение нормальной жизни. И при этом не требует больших денег.

"Ну, возможно, тысячу гривен в месяц. Выйти с девушками где-то, посидеть — и все", — отметила Карина.

Местная жительница Екатерина о развлечениях. Фото: Новини.LIVE

Развлечения сегодня стали камерными, домашними, "своими". Люди ценят не формат, а эмоции. И часто именно общение заменяет любые дорогие мероприятия. Это еще один способ держаться в непростое время.

