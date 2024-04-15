Розвідка НАТО над акваторією Чорного моря посилилась — помічено декілька американських літаків

Розвідувальник НАТО патрулює ситуацію у Чорному морі. Фото: .Naval Technology

Американська авіація кружляє над акваторією Чорного моря, зараз, 15 квітня. Зафіксовано два літаки США, обидва з них є розвідувальниками Boeing P-8A Poseidon. Боїнги патрулюють у повітряному просторі Румунії, здійснюючи вильоти й над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Звідки злетіли літаки

Один з американських військових літаків злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО. Другий починав свій маршрут з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.



Маршрут одного з розвідувальників НАТО. Фото: скриншот

Маршрут другого розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.

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Нагадаємо, що станом на сьогодні, 15 квітня, росіяни продовжують тримати ворожий корабель в акваторії Чорного моря. Окупанти тримають більшість свого флоту якомога далі від кордонів України, зокрема у Середземному морі чергують споряджені ракетоносії.



Також ми писали, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Екіпажі та кораблі вже підготовані, але я деякі складнощі у виконанні цієї операції.