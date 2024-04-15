Разведка НАТО над акваторией Черного моря усилилась — замечено несколько американских самолетов

Разведчик НАТО патрулирует ситуацию в Черном море. Фото: .Naval Technology

Американская авиация кружит над акваторией Черного моря, сейчас, 15 апреля. Зафиксированы два самолета США, оба из них являются разведчиками Boeing P-8A Poseidon. Боинги патрулируют в воздушном пространстве Румынии, совершая вылеты и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Откуда взлетели самолеты

Один из американских военных самолетов взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Второй начинал свой маршрут с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Маршрут одного из разведчиков НАТО. Фото: скриншот

Маршрут второго разведчика НАТО. Фото: скриншот

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что на сегодня, 15 апреля, россияне продолжают держать вражеский корабль в акватории Черного моря. Оккупанты держат большинство своего флота как можно дальше от границ Украины, в частности в Средиземном море дежурят снаряженные ракетоносители.



Также мы писали, что минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Экипажи и корабли уже подготовлены, но некоторые сложности в выполнении этой операции.