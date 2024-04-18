Розвідка НАТО помічена біля Ізмаїлу — яка мета патрулювання
Сьогодні, 18 квітня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання повітряним простором Румунї. Американський розвідувальник патрулює уздовж кордону з Молдовою та біля південних берегів Одеської області.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Де патрулює розвідувальник
Зазначимо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву "Михаїл Коґельничану". Наразі літак проводить розвідку біля кордонів Одеської області, а саме близько населених пунктів Ізмаїл, Орлівка та Рені. Окрім цього, літак здійснював вильоти над акваторією Чорного моря, контролюючи ситуацію у воді.
Boeing P-8A Poseidon — що відомо
Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.
Більше про ситуацію у Чорному морі
Нагадаємо, що росіяни вже тривалий час не виводять свої надводні ракетоносії на чергування у акваторією Чорного моря. Проте "Калібри" на спорядженні мають ворожі субмарини, які є присутні у складу ЧМФ РФ.
Також ми повідомляли, що станом на сьогодні, 18 квітня, в акваторії Чорного і Азовського морів фактично відсутні бойові одиниці противника — вони перебувають у пунктах базування. Проте росіяни намагаються компенсувати скрутну ситуацію на воді посиленням своєї авіації.
Читайте Новини.LIVE!