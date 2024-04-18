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Розвідка НАТО помічена біля Ізмаїлу — яка мета патрулювання

18 квітня 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвідка НАТО помічена біля Ізмаїлу — яка мета патрулювання
Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 18 квітня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання повітряним простором Румунї. Американський розвідувальник патрулює уздовж кордону з Молдовою та біля південних берегів Одеської області. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює розвідувальник

Зазначимо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву  "Михаїл Коґельничану". Наразі літак проводить розвідку біля кордонів Одеської області, а саме близько населених пунктів Ізмаїл, Орлівка та Рені. Окрім цього, літак здійснював вильоти над акваторією Чорного моря, контролюючи ситуацію у воді.

Розвідка НАТО помічена біля Ізмаїлу — яка мета патрулювання - фото 1
Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це  ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що росіяни вже тривалий час не виводять свої надводні ракетоносії на чергування у акваторією Чорного моря. Проте "Калібри" на спорядженні мають ворожі субмарини, які є присутні у складу ЧМФ РФ.

Також ми повідомляли, що станом на сьогодні, 18 квітня, в акваторії Чорного і Азовського морів фактично відсутні бойові одиниці противника — вони перебувають у пунктах базування. Проте росіяни намагаються компенсувати скрутну ситуацію на воді посиленням своєї авіації.

Одеса
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