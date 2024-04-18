Разведка НАТО подмечена у Измаила — какова цель патрулирования

Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express

Сегодня, 18 апреля, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование воздушным пространством Румынии. Американский разведчик патрулирует вдоль границы с Молдовой и у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует разведчик

Отметим, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". В настоящее время самолет проводит разведку у границ Одесской области, а именно около населенных пунктов Измаил, Орловка и Рени. Кроме этого, самолет совершал вылеты над акваторией Черного моря, контролируя ситуацию в воде.

Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon – это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что россияне уже длительное время не выводят свои надводные ракетоносители на дежурство в акватории Черного моря. Однако "Калибры" на снаряжении имеют враждебные субмарины, присутствующие в составе ЧМФ РФ.



Также мы сообщали, что на сегодня, 18 апреля, в акватории Черного и Азовского морей фактически отсутствуют боевые единицы противника — они находятся в пунктах базирования. Однако россияне пытаются компенсировать затруднительную ситуацию на воде усилением своей авиации.