Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon на патрулюванні поблизу Одещини.

Літак НАТО патрулює близько Одещини сьогодні, 5 червня. Фото: airforce

Сьогодні, 5 червня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на чергування та контролює ситуацію поблизу узбережжя Чорного моря. Наразі американський розвідувальник патрулює в повітряному просторі Румунії, близько кордонів Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює розвідувальник

Маршрут розвідувальника пролягає повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько південних кордонів Одеської області. Зокрема, авіація НАТО помічена в 30 кілометрах від м. Рені. Літак також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря контролюючи ситуацію на воді.

Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що російський флот залишає свою присутність у морях. Так, у Чорному на чергуванні є бойовий корабель ЧМФ РФ, однак він не є носієм "Калібрів". А от в акваторії Середземного моря фіксується ракетоносій, тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Також ми писали, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по паромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів.

Окрім цього, на території тимчасово окупованого півострову наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.