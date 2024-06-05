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Разведка НАТО замечена около границ Одесской области — где патрулирует самолет

5 июня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon на патрулировании вблизи Одесщины.
Самолет НАТО патрулирует около Одесской области сегодня, 5 июня. Фото: airforce
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 5 июня, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на дежурство и контролирует ситуацию у побережья Черного моря. В настоящее время американский разведчик патрулирует в воздушном пространстве Румынии около границ Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует разведчик

Маршрут разведчика пролегает по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует около южных границ Одесской области. В частности, авиация НАТО замечена в 30 километрах от г. Рени. Самолет также проводит разведку вдоль берегов Черного моря, контролируя ситуацию на воде.

Самолет НАТО вблизи Одесской области 5 июня
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon – это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что российский флот покидает свое присутствие в морях. Да, в Черном на дежурстве есть боевой корабль ЧМФ РФ, однако он не является носителем "Калибров". А вот в акватории Средиземного моря фиксируется ракетоноситель, поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Также мы писали, что ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди оккупантов.

Кроме этого, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

самолет
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