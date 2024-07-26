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Розвідка НАТО помічена близько південних кордонів Одещини — деталі місії

26 липня 2024 16:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак Poseidon поблизу Одещини: деталі місії
Літак НАТО поблизу Одещини сьогодні, 26 липня. Фото: скриншот.
Верзілова Єлизавета - редактор

Поблизу Ізмаїлу, що на півдні одеської області, зараз, 26 липня, зафіксовано літак ВМС США. Розвідувальник зазначений як  Boeing P-8A Poseidon — він патрулює повітряний простір на території Румунії та моніторить ситуацію на кордоні нашої країни з країною НАТО.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Boeing P-8A Poseidon сьогодні, 26 липня
Маршрут Boeing P-8A Poseidon зараз, 26 липня. Фото: скриншот 

Що відомо про авіацію

Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.  

Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. 

Більше про ситуацію поблизу кордонів Одещини

Ми писали, що російські сили випустили хвилі дронів на південь Одещини, а деякі з них впали на територію Румунії. У відповідь на ці події Міністерство оборони країни посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.

Також ми повідомляли, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ. 

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