Літак Poseidon поблизу Одещини: деталі місії

Літак НАТО поблизу Одещини сьогодні, 26 липня. Фото: скриншот.

Поблизу Ізмаїлу, що на півдні одеської області, зараз, 26 липня, зафіксовано літак ВМС США. Розвідувальник зазначений як Boeing P-8A Poseidon — він патрулює повітряний простір на території Румунії та моніторить ситуацію на кордоні нашої країни з країною НАТО.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.

Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Більше про ситуацію поблизу кордонів Одещини

Ми писали, що російські сили випустили хвилі дронів на південь Одещини, а деякі з них впали на територію Румунії. У відповідь на ці події Міністерство оборони країни посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.

Також ми повідомляли, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ.