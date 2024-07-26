Літак Poseidon поблизу Одещини: деталі місії

Розвідка НАТО помічена близько південних кордонів Одещини — деталі місії
Поблизу Ізмаїлу, що на півдні одеської області, зараз, 26 липня, зафіксовано літак ВМС США. Розвідувальник зазначений як Boeing P-8A Poseidon — він патрулює повітряний простір на території Румунії та моніторить ситуацію на кордоні нашої країни з країною НАТО.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Що відомо про авіацію
Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.
Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.
Більше про ситуацію поблизу кордонів Одещини
Ми писали, що російські сили випустили хвилі дронів на південь Одещини, а деякі з них впали на територію Румунії. У відповідь на ці події Міністерство оборони країни посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.
Також ми повідомляли, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ.
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