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Разведка НАТО замечена около южных границ Одесчины — детали миссии

26 июля 2024 16:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолет Poseidon вблизи Одесчины: детали миссии
Самолет НАТО вблизи Одесчины сегодня, 26 июля. Фото: скриншот.
Верзилова Єлизавета - редактор

Вблизи Измаила на юге одесской области сейчас, 26 июля, зафиксирован самолет ВМС США. Изыскатель обозначен как Boeing P-8A Poseidon — он патрулирует воздушное пространство на территории Румынии и мониторит ситуацию на границе нашей страны со страной НАТО.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon сегодня, 26 июля
Маршрут Boeing P-8A Poseidon сейчас, 26 июля. Фото: скриншот

Что известно об авиации

Этот поисковик оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по враждебным объектам.

Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Больше о ситуации вблизи границ Одесчины

Мы писали, что российские силы выпустили волны дронов к югу Одесщины, а некоторые из них упали на территорию Румынии. В ответ на эти события Министерство обороны страны усилило меры по мониторингу и наблюдению за своим небом и подняло истребители F-16.

Также мы сообщали, что Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности, закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.

США Одесса разведка НАТО самолет ВМС Одесская область Новости Одессы контроль Румуния авиация

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