Авіація НАТО розпочала патрулювання над Чорним морем

Boeing Bombardier Challenger 650. Фото: pl.flightsim.to

Сьогодні, 9 березня, від самого ранку американські розвідувальні літаки Bombardier Challenger 650 Artemis і Boeing P-8A Poseidon здійснюють патрулювання біля південних кордонів Одеської області. Вони моніторять дії російських сил у Чорному морі з повітряного простору Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Bombardier Challenger 650 Artemis, літак радіоелектронної розвідки, оснащений сучасною апаратурою для глибокого сканування та дистанційного прослуховування зв'язку. Він проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України, використовуючи потужну апаратуру для виявлення об’єктів на великій відстані, а також для захисту від систем радіоелектронної боротьби.

Рух Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Другий розвідувальник, Boeing P-8A Poseidon, який піднявся з бази ВПС Сігонелла на Сицилії, оснащений електронікою для моніторингу морських цілей. Його завдання — спостерігати за діями ворожого флоту та оперативно передавати дані українським військовим.

Рух розвідника Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом ранок неділі, 9 березня, окупанти тримають у Чорному морі споряджений ракетоносій. Також ми писали, що АТЕШ знищив релейну шафу в Криму на залізниці, що забезпечувала рух залізничних потягів із пальним.