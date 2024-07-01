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Розвідка окупантів на межі зриву — Братчук про знищення ворожих безпілотників

1 липня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Легкомоторний Як-52 проти розвіддронів, — Братчук
Легкомоторний літак Як-52 у небі. Фото: з відкритих джерел
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українські військові ефективно знищують не тільки ворожі ракетні установки, але й важливі елементи радіотехнічних підрозділів росіян. Однак, що важливіше, за допомогою одеського "Ноу-Хау" українські бійці успішно влучають в розвідувальні дрони окупантів.

Про це в етері телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
 

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"Ворог кожної ночі відчуває певні втрати. Це пов'язано з тим, що Сили оборони працюють знищенням не просто установок ворога, наприклад С-300 або С-400, а й очей. Тобто знищують радіотехнічні підрозділи, які мають певне обладнання та можуть, як кажуть, "заглядати з дна горизонту" і працювати по всьому півдню, не лише на Одещині", — пояснив Сергій Братчук.

Водночас повітряна розвідка росіян залишається досить активною: ворог запускає дрони на території України, а за ними — балістичні ракети.  Наразі Сили оборони України працюють над тим, щоб знищувати ті полігони, де розташовані розвідувальні та ударні БпЛА ворога.

"Ми мусимо мати інструменти малої, середньої дальності дії для того, щоб такі безпілотники збивати. Наприклад, є одеське "Ноу-Хау", яке було, до речі, продемонстровано у Миколаївському небі. Це наші Як-52, які можуть таких розвідників збивати", — розповів речник УДА.

Дронова розвідка росіян

Ми писали, що нещодавно ворог завдав по Одесі удару балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Однак атаці передували розвідувальні БпЛА, які було зафіксовано над містом.

Також ми писали, що Одещина постійно зазнає атак з боку російських військових, які використовують дрони та ракети для ударів по мирному населенню та інфраструктурі. Прикордонники Одеського загону показали, як уразили черговий розвідувальний безпілотник росіян.

Одеса війна розвідка Одеська область Новини Одеси Сергій Братчук дрон Шахід-136 дрони

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