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Разведка оккупантов на грани срыва — Братчук об уничтожении вражеских беспилотников

1 июля 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Легкомоторный Як-52 против разведдронов, - Братчук.
Легкомоторный самолет Як-52 в небе Фото: из открытых источников
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские военные эффективно уничтожают не только вражеские ракетные установки, но и важнейшие элементы радиотехнических подразделений россиян. Однако, что важнее, с помощью одесского "Ноу-Хау" украинские бойцы успешно поражают разведывательные дроны оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Враг каждую ночь испытывает определенные потери. Это связано с тем, что Силы обороны работают уничтожением не просто установок врага, например С-300 или С-400, но и глаз. То есть уничтожают радиотехнические подразделения, которые имеют определенное оборудование и могут, как говорится, "заглядывать со дна горизонта" и работать по всему югу, не только в Одесской области", — пояснил Сергей Братчук.

В то же время воздушная разведка россиян остается достаточно активной: враг запускает дроны на территории Украины, а за ними баллистические ракеты. В настоящее время Силы обороны Украины работают над тем, чтобы уничтожать полигоны, где находятся разведывательные и ударные БпЛА врага.

"Мы должны иметь инструменты малой, средней дальности действия для того, чтобы такие беспилотники сбивать. Например, есть одесское "Ноу-Хау", которое было, кстати, продемонстрировано в Николаевском небе. Это наши Як-52, которые могут таких разведчиков сбивать", — рассказал спикер УДА.

Дроновая разведка россиян

Мы писали, что недавно враг нанес по Одессе удар баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Однако атаке предшествовали разведывательные БпЛА, которые были зафиксированы над городом.

Также мы писали, что Одесчина постоянно подвергается атакам со стороны российских военных, которые используют дроны и ракеты для ударов по мирному населению и инфраструктуре. Пограничники Одесского отряда показали, как поразили очередной разведывательный беспилотник россиян.

Одесса война разведка Одесская область Новости Одессы Сергей Братчук дрон Шахид-136 дроны

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