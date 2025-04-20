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Розвідник над морем — США моніторять ситуацію біля Одещини

20 квітня 2025 15:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Boeing P-8A Poseidon патрулює Чорне море біля Одещини
Розвідник Boeing P-8A Poseidon. Фото ілюстративне: US Navy
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 20 квітня, біля південних кордонів Одеської області зафіксували розвідувальний літак США Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір над Румунією та веде спостереження за російським флотом у Чорному морі. Цей тип літаків часто використовують для моніторингу підводних човнів, кораблів та радіоперехоплень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Рух розвідника. Фото: скриншот

Звідки злетів літак

Літак вилетів з авіабази НАТО на півдні Італії та прямував через Балкани до узбережжя Чорного моря. Його основна задача — розвідка надводних і підводних цілей, а також радіоелектронне стеження.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — це надсучасна модифікація пасажирського літака Boeing 737, але спеціально пристосована для військових операцій. Він здатний виявляти ворожі субмарини, стежити за переміщенням кораблів і збирати розвіддані на великій відстані. Літак має потужне обладнання, яке дозволяє йому "бачити" далеко за горизонт, а також підтримує зв’язок з іншими силами НАТО.

Зазначимо, що у період підвищеної активності російського флоту в Чорному морі така місія є важливою для захисту східного флангу Альянсу. Вона допомагає вчасно виявляти загрози та забезпечувати координацію дій країн-союзниць.

Нагадаємо, російські окупанти порушують власну обіцянку про тишу на Великдень. Також ми писали, що російські пропагандисти знову фантазують про "захоплення Одеси".

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