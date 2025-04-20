Boeing P-8A Poseidon патрулирует Черное море возле Одесской области

Разведчик над морем — США мониторят ситуацию возле Одесчины
В воскресенье, 20 апреля, у южных границ Одесской области зафиксировали разведывательный самолет США Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство над Румынией и ведет наблюдение за российским флотом в Черном море. Этот тип самолетов часто используют для мониторинга подводных лодок, кораблей и радиоперехватов.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.
Откуда взлетел самолет
Самолет вылетел с авиабазы НАТО на юге Италии и направлялся через Балканы к побережью Черного моря. Его основная задача — разведка надводных и подводных целей, а также радиоэлектронное слежение.
Чем известен Boeing P-8A Poseidon
Boeing P-8A Poseidon — это сверхсовременная модификация пассажирского самолета Boeing 737, но специально приспособленная для военных операций. Он способен обнаруживать вражеские субмарины, следить за перемещением кораблей и собирать разведданные на большом расстоянии. Самолет имеет мощное оборудование, которое позволяет ему "видеть" далеко за горизонт, а также поддерживает связь с другими силами НАТО.
Отметим, что в период повышенной активности российского флота в Черном море такая миссия является важной для защиты восточного фланга Альянса. Она помогает вовремя выявлять угрозы и обеспечивать координацию действий стран-союзниц.
Напомним, российские оккупанты нарушают собственное обещание о тишине на Пасху. Также мы писали, что российские пропагандисты снова фантазируют о "захвате Одессы".
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