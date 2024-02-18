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Розвідувальна місія над Чорним морем — американський літак проводить патрулювання

18 лютого 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Розвідувальна місія над Чорним морем — американський літак проводить патрулювання
P-8A Poseidon. Фото: Military.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Біля південних кордонів Одеської області сьогодні, 18 лютого, зафіксували активність американського розвідувального літака, який перебуває у повітряному просторі Румунії. Попередньо відомо, що він патрулює ситуацію у Чорному морі та слідкує за гуманітарними коридорами. 

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Розвідувальна місія над Чорним морем — американський літак проводить патрулювання - фото 1
Маршрут американського літака. Фото: скриншот

Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти субмарини, але й знищувати їх.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Історія створення

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion.
Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що, ймовірно, на знищеному кораблі "Цезар Куніков" перевозилися військові вантажі. При цьому він зауважив, що точної інформації про зміст багажу на день знищення наразі немає.

Також ми писали, що Україна має в планах знищити незаконно ведений  Кримський міст. Операція буде спрямована на одноразовий удар для досягнення потрібного результату. 

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Чорне море
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