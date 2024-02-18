Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Разведывательная миссия над Черным морем — американский самолет проводит патрулирование arrow

Разведывательная миссия над Черным морем — американский самолет проводит патрулирование

18 февраля 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Разведывательная миссия над Черным морем — американский самолет проводит патрулирование
P-8A Poseidon. Фото: Military.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Возле южных границ Одесской области сегодня, 18 февраля, зафиксировали активность американского разведывательного самолета, находящегося в воздушном пространстве Румынии. Предварительно известно, что он патрулирует ситуацию в Черном море и следит за гуманитарными коридорами.

Об этом Новини.LIVE узнало с портала Flightradar.

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Разведывательная миссия над Черным морем - американский самолет проводит патрулирование - фото 1
Маршрут американского самолета. Фото: скриншот

Отметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать субмарины, но и уничтожать их.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

История создания

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion.
Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что, вероятно, на уничтоженном корабле "Цезарь Куников" перевозились военные грузы. При этом он отметил, что точной информации о содержании багажа на день уничтожения нет.

Также мы писали, что Украина должна в планах уничтожить незаконно ведомый Крымский мост. Операция будет направлена на одноразовый удар для достижения требуемого результата.

Одесса
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме