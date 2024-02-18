Разведывательная миссия над Черным морем — американский самолет проводит патрулирование

P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Возле южных границ Одесской области сегодня, 18 февраля, зафиксировали активность американского разведывательного самолета, находящегося в воздушном пространстве Румынии. Предварительно известно, что он патрулирует ситуацию в Черном море и следит за гуманитарными коридорами.

Об этом Новини.LIVE узнало с портала Flightradar.

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Маршрут американского самолета. Фото: скриншот

Отметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать субмарины, но и уничтожать их.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

История создания

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion.

Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что, вероятно, на уничтоженном корабле "Цезарь Куников" перевозились военные грузы. При этом он отметил, что точной информации о содержании багажа на день уничтожения нет.

Также мы писали, что Украина должна в планах уничтожить незаконно ведомый Крымский мост. Операция будет направлена на одноразовый удар для достижения требуемого результата.