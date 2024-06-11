Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання сьогодні, 11 червня

Літак НАТО вийшов на патрулювання зараз, 11 червня. Ілюстративне фото: Naval Technology

Сьогодні, 11 червня, літак НАТО вийшов на розвідувальну місію у повітряному просторі Румунії. Boeing P-8A Poseidon працює вздовж берегів Чорного моря, недалеко від південних кордонів Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут літака

Маршрут розвідувальника пролягає повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько узбережжя Одеської області. Розвідувальник також виконує місію вздовж берегової лінії Чорного моря та над його акваторією, контролюючи ситуацію на воді.

Маршрут літака НАТО 11 червня. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що сьогодні, 11 червня, росіяни тримають споряджений ракетоносій у Чорному морі. Також кораблі із "Калібрами" на борту спостерігаються в Азовському та Середземному морях.

Також ми повідомляли, що для збереження своїх підводних ракетоносіїв росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.