Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование сегодня, 11 июня

Разведчик НАТО фиксируется около границ Одесской области — причины
Сегодня, 11 июня, самолет НАТО вышел на разведывательную миссию в воздушном пространстве Румынии. Boeing P-8A Poseidon работает вдоль берегов Черного моря, недалеко от южных границ Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.
Маршрут самолета
Маршрут разведчика пролегает по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует у побережья Одесской области. Разведчик также выполняет миссию вдоль береговой линии Черного моря и над его акваторией, контролируя ситуацию на воде.
Boeing P-8A Poseidon — что известно
Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.
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