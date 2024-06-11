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Разведчик НАТО фиксируется около границ Одесской области — причины

11 июня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование сегодня, 11 июня
Самолет НАТО вышел на патрулирование сейчас, 11 июня. Иллюстративное фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 11 июня, самолет НАТО вышел на разведывательную миссию в воздушном пространстве Румынии. Boeing P-8A Poseidon работает вдоль берегов Черного моря, недалеко от южных границ Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Маршрут самолета

Маршрут разведчика пролегает по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует у побережья Одесской области. Разведчик также выполняет миссию вдоль береговой линии Черного моря и над его акваторией, контролируя ситуацию на воде.

Самолет НАТО патрулирует около Одесской области 11 июня
Маршрут самолета НАТО 11 июня. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 11 июня, россияне держат снаряженный ракетоноситель в Черном море. Также корабли с "Калибрами" на борту наблюдаются в Азовском и Средиземном морях.

Также мы сообщали, что для сохранения своих подводных ракетоносителей россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

самолет
Румыния
авиация
Черное море
разведка
Одесса
НАТО
Одесская область
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