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Розвідувальник НАТО патрулює біля Ізмаїлу — деталі місії

2 травня 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвідувальник НАТО патрулює біля Ізмаїлу — деталі місії
Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 2 травня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання повітряним простором Румунї. Американський розвідувальник патрулює уздовж кордону з Молдовою та біля південних берегів Одеської області. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює розвідувальник

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря. Наразі літак проводить розвідку біля кордонів Одеської області, а саме близько населених пунктів Ізмаїл та Вилковеі. Окрім цього, літак здійснював вильоти над акваторією Чорного моря, контролюючи ситуацію у воді.
 

Літак НАТО патрулює біля Одещини 2 травня
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це  ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що сьогодні, 2 травня, кораблі ворожого флоту чергують в акваторії Середземного моря. Росіяни не виводять ракетоносії у Чорне море, адже бояться ударів з боку України, тож в акваторії ситуація не змінилася після останньої атаки РФ із використанням "Калібрів", коли було здійснено вісім пусків. 

Також ми повідомляли, що Росія продовжує обстрілювати Одесу балістикаю, запускаючи ракети з території тимчасово окупованого Криму. За останні три доби ворог здійснив три ракетні удари по цивільному населенню, внаслідок яких є руйнування інфраструктури, постраждалі та жертви серед мирних одеситів. 

Одеса
розвідка
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літак
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