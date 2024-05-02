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Разведчик НАТО патрулирует у Измаила — детали миссии

2 мая 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разведчик НАТО патрулирует у Измаила — детали миссии
Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 2 мая, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование воздушным пространством Румынии. Американский разведчик патрулирует вдоль границы с Молдовой и у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует разведчик

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря. В настоящее время самолет проводит разведку у границ Одесской области, а именно около населенных пунктов Измаил и Вилково. Кроме этого, самолет совершал вылеты над акваторией Черного моря, контролируя ситуацию в воде.

Самолет НАТО патрулирует у Одесской области 2 мая
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon – что известно

Boeing P-8A Poseidon – это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 2 мая, корабли вражеского флота дежурят в акватории Средиземного моря. Россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков.

Также мы сообщали, что Россия продолжает обстреливать Одессу баллистику, запуская ракеты с территории временно оккупированного Крыма. За последние трое суток враг совершил три ракетных удара по гражданскому населению, в результате которых разрушены инфраструктура, пострадавшие и жертвы среди мирных одесситов.

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