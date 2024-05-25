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Розвідувальник НАТО помічений над Чорним морем — деталі місії

25 травня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвідувальник НАТО помічений над Чорним морем — деталі місії
Літак НАТО вийшов на патрулювання акваторією Чорного моря зараз, 25 травня. Ілюстративне фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання акваторією Чорного моря зараз, 25 травня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько населених пунктів Вилкове та Кілія, проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює над водами Чорного моря.

Літак НАТО над Чорним морем зараз, 25 травня
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні споряджені ракетоносії ворога спостерігаються тільки у Середземному морі. Проте в Чорному морі чергує один озброєний російський корабель. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. 

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон". 

Додамо, морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили Оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що знаходяться на землі.

Одеса
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розвідка
російські війська
НАТО
літак
Чорне море
Румунія
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