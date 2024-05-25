Разведчик НАТО замечен над Черным морем — детали миссии
Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование акваторией Черного моря сейчас, 25 мая. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесщины.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Где патрулирует самолет
Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Вилково и Килия, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.
Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.
Boeing P-8A Poseidon — что известно
Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.
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Напомним, что сегодня снаряженные ракетоносители врага наблюдаются только в Средиземном море. Однако в Черном море дежурит один вооруженный российский корабль. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования.
Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".
Добавим, морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется не только для поражения целей в море. С помощью этого вооружения Силы Обороны могут наносить удары и по тем объектам врага, которые находятся на земле.
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