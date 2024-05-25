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Разведчик НАТО замечен над Черным морем — детали миссии

25 мая 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разведчик НАТО замечен над Черным морем — детали миссии
Самолет НАТО вышел на патрулирование акваторией Черного моря сейчас, 25 мая. Иллюстративное фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование акваторией Черного моря сейчас, 25 мая. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесщины.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Вилково и Килия, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Самолет НАТО над Черным морем сейчас, 25 мая
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня снаряженные ракетоносители врага наблюдаются только в Средиземном море. Однако в Черном море дежурит один вооруженный российский корабль. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

Добавим, морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется не только для поражения целей в море. С помощью этого вооружения Силы Обороны могут наносить удары и по тем объектам врага, которые находятся на земле.

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