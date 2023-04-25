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Розвиток економіки Чорноморського басейну: одеситів закликають долучитися

25 квітня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Розвиток економіки Чорноморського басейну
Дельфіни у Чорному морі. Фото: Міністерство захисту довкілля
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеситів навчать сучасних практик циркулярної економіки у країнах Чорноморського басейну. Цикл лекцій проходитиме у двох форматах — онлайн та офлайн. 

Про це повідомила  академікиня Академії економічних наук, професорка Одеського морського університету Марина Балджи. 

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За заявою професорки, проєкт націлений на просування моделі циркулярної економіки, поширення інформації щодо запобігання, зменшення та управління відходами, а також налагодження координації зусиль всіх зацікавлених учасників у Чорноморському басейні.

"Унікальність цього проєкту в тому, що раніше всі працювали окремо — екологи окремо, економісти окремо. А він об'єднує бізнес-практиків та науковців. І поєднання спільних зусиль, доброї волі всіх може дати загальний результат", — наголошує Марина Балджи.

Також академікиня додала, що одеський бізнес вже відкритий до діалогу, але потрібна й підтримка влади, адже проблему екології потрібно вирішувати.

Нагадаємо, мешканцям Одещини розповіли про екологічні проблеми регіону, які впливають на здоров'я населення. Ці фактори стосуються програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2023 рік. 

Загалом екологи б’ють на сполох, бо кліматичний прогноз на 2023 рік невтішний. Найімовірніше, що лимани будуть потерпати від нестачі води, а механізми, які б допомогли подолати цю проблему, через відсутність фінансування, не запущені.

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