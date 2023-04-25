Розвиток економіки Чорноморського басейну: одеситів закликають долучитися
Одеситів навчать сучасних практик циркулярної економіки у країнах Чорноморського басейну. Цикл лекцій проходитиме у двох форматах — онлайн та офлайн.
Про це повідомила академікиня Академії економічних наук, професорка Одеського морського університету Марина Балджи.
За заявою професорки, проєкт націлений на просування моделі циркулярної економіки, поширення інформації щодо запобігання, зменшення та управління відходами, а також налагодження координації зусиль всіх зацікавлених учасників у Чорноморському басейні.
"Унікальність цього проєкту в тому, що раніше всі працювали окремо — екологи окремо, економісти окремо. А він об'єднує бізнес-практиків та науковців. І поєднання спільних зусиль, доброї волі всіх може дати загальний результат", — наголошує Марина Балджи.
Також академікиня додала, що одеський бізнес вже відкритий до діалогу, але потрібна й підтримка влади, адже проблему екології потрібно вирішувати.
Нагадаємо, мешканцям Одещини розповіли про екологічні проблеми регіону, які впливають на здоров'я населення. Ці фактори стосуються програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2023 рік.
Загалом екологи б’ють на сполох, бо кліматичний прогноз на 2023 рік невтішний. Найімовірніше, що лимани будуть потерпати від нестачі води, а механізми, які б допомогли подолати цю проблему, через відсутність фінансування, не запущені.