Развитие экономики Черноморского бассейна

Дельфины в Черном море. Фото: Министерство защиты окружающей среды

Одесситов научат современным практикам циркулярной экономики в странах Черноморского бассейна. Цикл лекций будет проходить в двух форматах — онлайн и офлайн.

Об этом сообщила академик Академии экономических наук, профессор Одесского морского университета Марина Балджи.

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По заявлению профессора, проект нацелен на продвижение модели циркулярной экономики, распространение информации по предотвращению, уменьшению и управлению отходами, а также налаживанию координации усилий всех заинтересованных участников в Черноморском бассейне.

"Уникальность этого проекта в том, что раньше все работали отдельно — экологи отдельно, экономисты отдельно. А он объединяет бизнес-практиков и ученых. И сочетание общих усилий, доброй воли всех может дать общий результат", — отмечает Марина Балджи.

Также академик добавила, что одесский бизнес уже открыт для диалога, но нужна и поддержка власти, ведь проблему экологии нужно решать.

Напомним, жителям Одесчины рассказали об экологических проблемах региона, влияющих на здоровье населения. Эти факторы относятся к программе социально-экономического и культурного развития области на 2023 год.

В общем экологи бьют тревогу, потому что климатический прогноз на 2023 год неутешителен. Скорее всего, лиманы будут страдать от нехватки воды, а механизмы, которые помогли бы преодолеть эту проблему, из-за отсутствия финансирования, не запущены.