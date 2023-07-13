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Розвиток туризму в Одесі: гідів в місті готуватимуть за нацстандартами

13 липня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розвиток туризму в Одесі: гідів в місті готуватимуть за нацстандартами
Екскурсія в Одесі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Культурному центрі Union відбулася зустріч між Асоціацією гідів Одеси та представниками Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради. Під час зустрічі обговорювалися актуальні теми, пов'язані з роботою гідів у місті.

Про це повідомив директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції ОМР Іван Ліптуга.

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Попри війну в Одесу приїжджають туристи

Враховуючи складну ситуацію в країні, обмеження пов'язані з воєнним станом та економічні труднощі, туристичний сектор Одеси зазнав певних викликів. Проте, попри це, в місто продовжують приїжджати туристи — як українці, так і іноземці. Це свідчить про інтерес до Одеси та її культурної спадщини. 

Одним з обговорюваних питань було приєднання міста до ЮНЕСКО і його значення для місцевих жителів, бізнесу та розвитку культурної спадщини Одеси. Зокрема, обговорювалися аспекти матеріальної та нематеріальної мультикультурної спадщини міста та правильний спосіб їх презентації.

Також на зустрічі був представлений короткий аналіз Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", який набере чинності з 27 липня. Цей закон потребує певних змін у міському управлінні та суспільстві загалом. Зважаючи на чутливість цієї теми для Одеси, було зроблено акцент на правильному розумінні вимог закону та поясненні його положень, це сприятиме легшому сприйняттю.

Додатково, було обговорено професійну підготовку гідів згідно зі стандартом ДСТУ EN 15565, оцінку відповідності та сертифікацію, а також включення гідів до міського реєстру з вказанням мов та тем екскурсійних продуктів.

Наступна зустріч запланована на середину серпня, де планується продовжити обговорення актуальних питань, що стосуються гідів та розвитку туристичного сектора міста.

Нагадаємо, на Одещину приїздять відпочивати не тільки громадяни України, а й іноземці. Втім, слід пам’ятати, що в регіоні діє заборона купатись у морі. Як зробити Одесу привабливим туристичним місцем після війни читайте в матеріалі.

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