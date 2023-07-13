Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Развитие туризма в Одессе: гидов в городе будут готовить по нацстандартам arrow

Развитие туризма в Одессе: гидов в городе будут готовить по нацстандартам

13 июля 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Развитие туризма в Одессе: гидов в городе будут готовить по нацстандартам
Экскурсия по Одессе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Культурном центре Union прошла встреча между Ассоциацией гидов Одессы и представителями Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета. В ходе встречи обсуждались актуальные темы, связанные с работой гидов в городе.

Об этом сообщил директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции ОМР Иван Липтуга.

Читайте также:

Вопреки войне в Одессу приезжают туристы

Учитывая сложную ситуацию в стране, ограничения связанные с военным положением и экономические трудности, туристический сектор Одессы испытал определенные вызовы. Однако, несмотря на это, в город продолжают приезжать туристы как украинцы, так и иностранцы. Это свидетельствует об интересе к Одессе и ее культурному наследию.

Одним из обсуждаемых вопросов было присоединение города к ЮНЕСКО и его значение для местных жителей, бизнеса и развития культурного наследия Одессы. В частности, обсуждались аспекты материального и нематериального наследия города и правильный способ их презентации.

Также на встрече был представлен краткий анализ Закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", который вступит в силу 27 июля. Закон требует определенных изменений в городском управлении и обществе в целом. Ввиду чувствительности этой темы для Одессы был сделан акцент на правильном понимании требований закона и объяснении его положений, это будет способствовать более легкому восприятию.

Дополнительно, была обсуждена профессиональная подготовка гидов согласно стандарту ДСТУ EN 15565, оценка соответствия и сертификация, а также включение гидов в городской реестр с указанием языков и тем экскурсионных продуктов.

Следующая встреча запланирована на середину августа, где планируется продлить обсуждение актуальных вопросов, касающихся гидов и развития туристического сектора города.

Напомним, в Одесскую область приезжают отдыхать не только граждане Украины, но и иностранцы. Впрочем, следует помнить, что в регионе действует запрет купаться в море. Как сделать Одессу привлекательным туристическим местом после войны читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз