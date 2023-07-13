Развитие туризма в Одессе: гидов в городе будут готовить по нацстандартам

Экскурсия по Одессе. Фото: google

В Культурном центре Union прошла встреча между Ассоциацией гидов Одессы и представителями Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета. В ходе встречи обсуждались актуальные темы, связанные с работой гидов в городе.

Об этом сообщил директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции ОМР Иван Липтуга.

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Вопреки войне в Одессу приезжают туристы

Учитывая сложную ситуацию в стране, ограничения связанные с военным положением и экономические трудности, туристический сектор Одессы испытал определенные вызовы. Однако, несмотря на это, в город продолжают приезжать туристы как украинцы, так и иностранцы. Это свидетельствует об интересе к Одессе и ее культурному наследию.

Одним из обсуждаемых вопросов было присоединение города к ЮНЕСКО и его значение для местных жителей, бизнеса и развития культурного наследия Одессы. В частности, обсуждались аспекты материального и нематериального наследия города и правильный способ их презентации.

Также на встрече был представлен краткий анализ Закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", который вступит в силу 27 июля. Закон требует определенных изменений в городском управлении и обществе в целом. Ввиду чувствительности этой темы для Одессы был сделан акцент на правильном понимании требований закона и объяснении его положений, это будет способствовать более легкому восприятию.

Дополнительно, была обсуждена профессиональная подготовка гидов согласно стандарту ДСТУ EN 15565, оценка соответствия и сертификация, а также включение гидов в городской реестр с указанием языков и тем экскурсионных продуктов.

Следующая встреча запланирована на середину августа, где планируется продлить обсуждение актуальных вопросов, касающихся гидов и развития туристического сектора города.

Напомним, в Одесскую область приезжают отдыхать не только граждане Украины, но и иностранцы. Впрочем, следует помнить, что в регионе действует запрет купаться в море. Как сделать Одессу привлекательным туристическим местом после войны читайте в материале.